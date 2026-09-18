Halk TV Spor Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı Galatasaray'da Osimhen depremi yaşanıyor. Yönetim ne yaptıysa olmadı.

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