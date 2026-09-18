Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı
Galatasaray'da Osimhen depremi yaşanıyor. Yönetim ne yaptıysa olmadı.
Galatasaray'da Osimhen depremi yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekipte gergin bekleyiş hakim.
GALATASARAY'IN OSİMHEN TALEBİ REDDEDİLDİ
Galatasaray, sakatlık sürecini yeni atlatan Victor Osimhen için milli takım gündemi nedeniyle endişe yaşıyor.
Gözler şimdi yeniden yapılacak başvuruya çevrildi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde mücadele edecek olan Nijerya tarafından aday kadroya çağrıldı. Büyük sıkıntı bu karardan sonra başladı.
GALATASARAY FEDERASYONA TALEPTE BULUNDU
Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli maçlarda forma giymemesi için Nijerya Futbol Federasyonu'na resmi bir talepte bulundu.
NİJERYA'DAN RET YANITI GELDİ
SCORENigeria'nın haberine göre Nijerya Futbol Federasyonu, Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak kritik karşılaşmalarda Osimhen'e ihtiyaç duyduklarını belirterek Galatasaray'ın bu talebini kabul etmedi.
Karar sonrası gözler Dursun Özbek ve yönetimine çevrildi.
Okan Buruk'un Dursun Özbek'le özel bir görüşme yaparak Osimhen konusunda yeniden bir talepte bulunması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da Osimhen'in konusu Sarı Kırmızılı kulüpte ilk madde oldu.