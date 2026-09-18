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Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı

Galatasaray'da Osimhen depremi yaşanıyor. Yönetim ne yaptıysa olmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da Osimhen depremi yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekipte gergin bekleyiş hakim.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 2
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GALATASARAY'IN OSİMHEN TALEBİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, sakatlık sürecini yeni atlatan Victor Osimhen için milli takım gündemi nedeniyle endişe yaşıyor.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 3
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Gözler şimdi yeniden yapılacak başvuruya çevrildi.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 4
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde mücadele edecek olan Nijerya tarafından aday kadroya çağrıldı. Büyük sıkıntı bu karardan sonra başladı.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 5
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GALATASARAY FEDERASYONA TALEPTE BULUNDU

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli maçlarda forma giymemesi için Nijerya Futbol Federasyonu'na resmi bir talepte bulundu.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 6
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NİJERYA'DAN RET YANITI GELDİ

SCORENigeria'nın haberine göre Nijerya Futbol Federasyonu, Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak kritik karşılaşmalarda Osimhen'e ihtiyaç duyduklarını belirterek Galatasaray'ın bu talebini kabul etmedi.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 7
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Karar sonrası gözler Dursun Özbek ve yönetimine çevrildi.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 8
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Okan Buruk'un Dursun Özbek'le özel bir görüşme yaparak Osimhen konusunda yeniden bir talepte bulunması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen depremi: Ne yaptıysa olmadı - Fotoğraf: 9
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Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da Osimhen'in konusu Sarı Kırmızılı kulüpte ilk madde oldu.

Galatasaray Victor Osimhen
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