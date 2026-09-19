19 Eylül burç yorumları: Venüs tatlı dokunuşunu yapıyor, iş ve özel hayatta yeni sayfa açacak

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Günün ilk saatlerinde, 07:55’te Ay Yay burcundan ayrılarak Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Oğlak burcundaki Ay; bizi daha ayakları yere basan, pratik ve akılcı bir ruh haline sokarak sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlıyor.

Sabah saatlerinde kafamız biraz dağılmaya meyilli olsa da sonrasında düzen sağlama ve kendimizi disipline etme isteğimiz ağır basacak. Doğru kararlar alabileceğimiz, somut ve işe yarar konulara odaklanacağımız bir gündeyiz. Kuşluk vakti Ay’ın Venüs ile kurduğu tatlı uyum sayesinde insanlarla orta yolu bulmak, kaynaşmak ve yardımlaşmak çok daha kolay olacak.

Ayrıca yürüttüğümüz işlere ve ilgilendiğimiz alanlara kendi kişisel ve yaratıcı dokunuşlarımızı katmak için de harika fırsatlar yakalayabiliriz.