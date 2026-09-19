Aziz Yıldırım "Bugünden söylüyorum" diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bugünden söylüyorum" diyerek açıkladı. Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kongreyi kazanır kazanmaz "Şampiyon olacağız" demişti. Yıldırım, aynı iddiasını tekrarladı, "Bugünden söylüyorum" diyerek açıkladı. Fenerbahçe'nin transfer listesi de belli oldu.
Yıldırım, Yeni Açık'taki habere göre "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Bu takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak" dedi.
Yıldırım, "Evimizde Beşiktaş’a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş’ı yenebiliriz. 26 Ekim’de sahasında Galatasaray’ı yeneceğiz" diye konuştu.
"Bugünden söylüyorum" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin hocasıdır. ‘Gidiyorum, ben kalamıyorum’ diyene kadar bu dakikadan sonra Fenerbahçe’nin hocasıdır, kimse merak etmesin. Ben, İsmail Kartal ile devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu! Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar."
"Sezon sonunda kesin bırakacağım! Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi takımı Şampiyonlar Ligi’ne soktum. Şampiyonlar Ligi’nde de ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak. Bu takım, Fenerbahçe’ye hem para hem de puan kazandıracak."
Aziz Yıldırım'ın ara transferde gerekli takviyeleri yapacaklarını söylemesinin ardından gözler transfere çevrildi. Fenerbahçe'nin transfer listesi de belli oldu.
Fanatik'teki habere göre; listede Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan, yeni teklife rağmen imza atmadı. Ara transferde Hakan için düğmeye basılacak.
Bir diğer isim ise Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı olan orta saha oyuncusu Yasin Ayari. Yasin Ayari'nin de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Marsilyalı Igor Paixao için yeniden kolları sıvadığı ileri sürüldü. Fransız ekibinin, ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında da satış yapmak zorunda olduğu, bu nedenle takımın en önemli isimlerinden biri olan Paixao’yla vedalaşılacağı iddia edildi.
Marsilya'nın Brezilyalı yıldız için 30 milyon euro istediği belirtildi. Paixao, geçen sezon Greenwood ile birlikte Marsilya’nın en önemli hücum silahı olmuş, 42 resmi maçta 12 gol atarken 7 de asist yapmıştı.