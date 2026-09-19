Aziz Yıldırım "Bugünden söylüyorum" diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu

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"Bugünden söylüyorum" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin hocasıdır. ‘Gidiyorum, ben kalamıyorum’ diyene kadar bu dakikadan sonra Fenerbahçe’nin hocasıdır, kimse merak etmesin. Ben, İsmail Kartal ile devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu! Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar."