Arda Güler için son kararı duyurdular: Mourinho artık geri adım atamaz

İspanya Laliga'nın 7. haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. 20 Eylül Pazar günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

İSPANYA'DA ARDA GÜLER ÖVGÜSÜ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid için flaş bir Arda Güler yazısı kaleme alındı. El Debate'de yapılan değerlendirmede Arda Güler'in Elche karşısındaki performansına dikkat çekildi.

"İLK 11 KARARINDAN DÖNMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Milli futbolcunun Real Madrid kadrosundaki en yetenekli futbolculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Elche maçının ardından Arda Güler'in artık tartışmasız ilk 11 futbolcusu olduğu kaydedildi. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun artık ilk 11 kararından dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"SORUMLULUKTAN ASLA KAÇMIYOR"

Yazıda "Ortaya koyduğu oyun yoruma yer bırakmayacak kadar netti. Mourinho, taşıdığı tüm ağırlıkla birlikte takımın oyun kurucu rolünü Arda’ya teslim etti. Ankaralı genç adam çağının ötesinde; erken olgunlaşmış bir teknik deha ve omuzlarına yüklenen sorumluluktan asla kaçmıyor. Zaten sahada olduğu her an ipleri eline alıyordu; ancak bazen ilk 11’de başlıyor, bazen de ikinci yarıda oyuna dahil oluyordu. Artık o geminin asıl kaptanı. Enerjisini toplamak ve rotasyon yapmak amacıyla kenarda başlayacağı istisnai durumlar hariç, maçların çoğuna ilk 11'de çıkacak" denildi.