4-0 yenildikleri maçtan sonra itiraf etti: Bunu hak ettik!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 4-0 yenildi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçtan sonra itiraf ederek, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Diyadin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuytu:

"Ligde sezona iyi başladık. Ancak bu gidişatı sürdüremedik. Geçen hafta çok iyi oynadığımız maçta son saniye golüyle mağlup olduk. Mağlup olunabilir ancak bu maçta oyun olarak hiçbir varlık gösteremedik. Temassız bir oyun. Bu lig kaldırmaz. Çok kötü oynadığımız bir maç. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık."

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin ise iyi bir oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir galibiyet. İyi bir oyun. Skor olarak iyiydi. Güzel goller. Bir reaksiyon maçıydı. Geçen hafta bize yakışmayan bir oyun vardı. Bu reaksiyonu verdiğimiz için çok mutluyum. Milli araya moralli giriyoruz. Milli arada üç hafta çalışıp inşallah sezona giriş yapmak istiyoruz. Çok değerli bir büyüğüm teknik direktör olduğumda 'Oyun sizi korur, oyuna odaklan' demişti. Hep oyuna önem verdim. Uzun vadede oyunun bir takımı koruyacağını ve skorların otomatik geleceğini düşünüyorum. Bugünkü oyun ve skor çok önemliydi. Bunu artık her hafta göstermeliyiz.

Shomurodov, Dünya Kupası'nda sonra çok kısa tatil yaptı. Fiziksel ve zihinsel açıdan hemen gelip performans sergilemek çok kolay olmuyor. Bazıları hala onun sıkıntısını yaşıyor. Shomurodov, enteresan bir karakter. Üstüne giden bir karakter. Onu serbest bırakıyoruz. Onun adına çok mutluyum. Örnek bir profesyonel.

Geçen haftaki maçın sorumlularından biri benim. Kırmızı kart nedeniyle takımımın yanında olamadım. Geçen haftaki oyun, reaksiyonsuzluk ve kabullenmişlik beni çok üzdü. Başakşehir'e başkanımızı, yönetimimizi ve kulübü bilerek geldim. Başkanımızın ve yönetimimizin güvenini boşa çıkarmadan çalışan bir hocayım. İyi ve kötü günümüz oldu. Göreve ilk geldiğimizde maç kazanamadık. Başkanımız bir adım geri adım atmadı. Onun karşılığını verdik. Bu sezon da vermeye çalışacağız. Genç bir teknik direktörüm. UEFA Konferans Ligi'nde olmayı isterdim. Geçen hafta belki başkan ile en çok üzülen benim. Çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Başakşehir'de olmaktan çok mutluyum. Burayı çok seviyorum, benimsedim. Kulübümüzün farklı bir yapıda olduğunu biliyorum. Yolun sonunda Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğimizden eminim. Hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak." (AA)