Üç avukatın ruhsatı iptal edildi! Adları bir daha yazılmamak üzere barodan silindi

İstanbul 1 No’lu Barosuna kayıtlı üç avukatın ruhsatının iptal edildiği Resmî Gazete’de duyuruldu. Kesinleşen kararlarla üç isim, baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silindi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Serap Ala Arman, Muhittin Yılmaz ve Eyüp Yaşar Gümüş’ün avukatlık ruhsatlarının iptaline ilişkin kararların kesinleştiğini duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan duyurularda, üç kişinin de avukatlık yapma hakkının kaldırıldığı bildirildi.

BARO YÖNETİM KURULUNUN KARARLARI KESİNLEŞTİ

İstanbul 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulu, Serap Ala Arman’ın ruhsatını 6 Ağustos 2026 tarihli ve 82/279 sayılı kararıyla iptal etti. Muhittin Yılmaz hakkında 22 Haziran 2026 tarihli ve 69/165 sayılı, Eyüp Yaşar Gümüş hakkında ise aynı tarihli ve 69/164 sayılı kararlar alındı.

Avukatlık Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca üç ismin de baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silinmesine karar verildi. Kararların kesinleştiği, İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanlığının 8 Eylül 2026 tarihli yazılarıyla TBB’ye bildirildi.

AVUKATLARA AİT HAK VE YETKİLERİ KULLANAMAYACAKLAR

TBB’nin duyurularında, ruhsatları iptal edilen üç kişinin bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı belirtildi. Duyurular, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca yapıldı.