Arda Turan'ın avukatından Seçil Erzan'a: İlettiklerimi söyle, benimle göz göze gelme

Denizbank’ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan, futbolcuların da içerisinde bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle aldığı 102 yıl 2 ay hapis cezasının bozulması sonrası 11 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Erzan'a 7.5 milyon dolarını kaptırdığını öne süren eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan’ın avukatı Tufan Karataş’ın tutuklu sanık Seçil Erzan’a yazdığı mektup gündem oldu.

Nefes'in haberine göre, ilk olarak Seçil Erzan, avukat Tufan Karataş’a kendi avukatına destek olmasını talep ettiği bir mektup yazdı. Erzan, duruşmada Karataş’ın kendisine yazdığı cevap mektubundan bahsetti. Erzan, mektubu kastederek kendisine vaat verildiğini öne sürdü.

Erzan, 11 Eylül’deki duruşmadan daha önceden yazılmış bu mektubu mahkeme başkanına sundu.

BİR GARİP MEKTUP

Avukat Tufan Karataş’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili Seçil, öncelikle bana Nazlı Nadide Karaaslan (Erzan’ın avukatı) vasıtasıyla göndermiş olduğun mektubu aldım. Birbirimizi şifahen hiç tanımasak da oluşan güven duygusunun güzel neticelerle bitmesini temenni ediyorum. Bu konuda her türlü imkânı öncelikle senin için, Nazlı’nın da bilgisi dahilinde olduğu üzere kullandığımızdan, kullanacağımızdan ve sen oradan çıkana kadar kullanmaya devam edeceğimizden hiç şüphen olmasın.

"İLETTİKLERİMİ DİLE GETİR"

Dosyada usulen ne yazık ki çok taraf olmasından kaynaklı birtakım usuli hususları aşmak durumundayız. Nazlı’ya ilettiğimiz birtakım hassasiyetlerin duruşmada ve dosyada senin lisanınla ifade edilmesi veya senin onayınla Nazlı tarafından dile getirilmesi çok önemli.

Bu hassasiyetlerin dile getirilmesi sana zerre kadar bir zararı olmayacağından emin olabilirsin. Buradan bu talepleri açık açık yazmam uygun olmayacağından Nazlı vasıtasıyla sana iletiyorum. Ayrıca yine Nazlı vasıtasıyla sözlü olarak senin yargı sürecin için çok önemli bir hususu sana iletiyorum. Her türlü talebini bekliyorum. Yarın, hepimizden Allah yardımcısı olsun. Niyetiniz halis ve temiz. Bunun da karşılığını en yakın zamanda alacağız, göreceğiz.

"BENİMLE GÖZ GÖZE GELME"

Lütfen yarın olabileceğin en sakin gününü yaşa. Kimseden çekineceğin ve korkacağın bir durum yok. Hiçbir manipülatif hareketten etkilenme, müsterih ol. Emin ol ki gereken her şey adım adım ve çok ince detaylarla hesaplanarak yapılıyor. Ve bunu gülerek buraya yazdığımı lütfen bil. Duruşmada benimle çok göz göze gelmemeye çalış. Aptal insanlara boş malzeme vermeyelim. Tekrar sevgiler.."

NE OLMUŞTU

Dava; Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu gibi futbolcuların da içinde olduğu toplam 18 kişinin, 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı gerekçesiyle açılmıştı.

Arda Turan, Seçil Erzan'a toplamda 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini süreç içerisinde bunun 6 milyon 400 bin dolarını geri alabildiğini iddia etti. Turan’ın öne sürdüğü net zararı ise 7 milyon 500 bin dolar. (Nefes)