Kadir İnanır'a 'İrade sorunu vardı' dedi: Eski eşi Neslihan Acar’dan art arda sert paylaşımlar geldi

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyet davası tebligat engeli nedeniyle aralık ayına ertelenirken, yeğeni Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözleri ortalığı karıştırdı. İnanır'ın bu çıkışına eski eşi Neslihan Acar'dan yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından art arda sert paylaşımlarda bulunan Acar, usta oyuncunun iradesine vurgu yaparak "Şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan" bir insan olduğunu belirtti ve tepkisini "Yazık!" ifadeleriyle dile getirdi.

LEVENT İNANIR, "İRADE SORUNU VARDI" DEDİ.

Davanın ertelenmesinin ardından basın mensupları, Levent İnanır’a konuya ilişkin sorular yöneltti. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Levent İnanır "Dayımın irade sorunu vardı" dedi

EŞİ NESLİHAN ACAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

İnanır’ın bu sözlerinin ardından Kadir İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar’dan sosyal medya üzerinden yanıt geldi.

Neslihan Acar, sosyal medya hesabından Kadir İnanır’a ilişkin uzun bir açıklama yayımladı. Acar, açıklamasında özellikle “irade” vurgusu yaparak İnanır’ın yaşamı boyunca benimsediği değerlere ve duruşuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir.

İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.

Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”

"ADALET AYAĞIMA DOLANIR DİYE DÜŞÜNMEZLER"

Acar, bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj daha paylaştı. Ünlü kişilerin yaşamlarının büyük bölümünün kayıt altında geçtiğini belirten Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!"

VASİYET AÇIKLAMASI TEBLİGAT ENGELİNE TAKILDI



26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın bugün açıklanması beklenen vasiyeti tebligat engeline takıldı. Dava aralık ayına ertelendi.