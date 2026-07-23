Türkan Şoray'ı şaşırtan Kadir İnanır sorusu! Verdiği yanıt gündem oldu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasında derin uzuntu yaratmıştı. Usta oyuncunun en yakın dostlarından biri olan Türkan Şoray‘da hem cenaze töreninde hem de yaptığı açıklamalarla üzüntüsünü dile getirmişti.

Yıllarca Yeşilçam’da farklı projelerde yol arkadaşlığı yapan ikilinin dostluğu son olarak Türkan Şoray’ın katıldığı resim sergisinde gündeme geldi.

Kadir İnanır’ın Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılan Türkan Şoray’ın hüznü gözlerinden okunuyordu. Türk sinemasının sultanı cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekmişti. Törende yaşadığı duygusal alanlar uzun süre gündemden düşmedi.

‘’NİYE HATIRLATTINIZ?"



Son olarak bir resim sergisinde kameraların karşısına geçen Türkan Şoray’ın verdiği cevap yeniden gündem yarattı. Türk sinemasının sultanı katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren Şoray, muhabirlerden birinin İnanır’ı hatırlatması üzerine zor anlar yaşadı. O dakikalar sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, muhabirin kendisine yönelttiği, “ Kadir İnanır’ı hatırlatan bir eser var mıydı?” sorusunun ardından duygulandı.

Soru karşısında uzun süre sessizliğini koruyan Türkan Şoray, soruyu yanıtlarken hüzünlendi. Şoray soruyu şöyle yanıtladı:

"Onu asla unutmadık, unutmayacağız ama mutlu anımızda niye hatırlattınız?"