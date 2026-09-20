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Halk TV Spor Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana!

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana!

Galatasaray'da farklı Trabzonspor yenilgisinin faturası çıkarıldı. Okan Buruk topun ağzında: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hezimeti yaşadı. Sarı kırmızılı takım rakibine 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 2
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Galatasaray, baştan sona etkisiz oynadığı maçta Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'ı durduramadı. Salah 3 gol atarken, 1 golün de pasını verdi.

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 3
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Bu ağır yenilgiden sonra fatura teknik direktör Okan Buruk'a çıkarıldı. Okan Buruk, topun ağzına geldi.

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 4
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Sarı kırmızılı kulüpte bazı yöneticilerin de Okan Buruk'tan rahatsız oldukları ve bunu dile getirdikleri belirtildi.

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 5
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Galatasaray camiasını yakından takip eden ve yönetime olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 6
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Tüzemen, şöyle konuştu: "Sen niye Okan hoca, bak şimdi bazı yöneticilerle de konuştum. Herkes bundan rahatsız altını çiziyorum."

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 7
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"Okan hoca şapkasını önüne koysun kararını versin. İkinci kez atılıyorsun. Bir maçta daha atıldın. Avrupa maçında atılmamanın sebebi duymadı hakem. Duysa kalan 7 maçı da cezalı tamamlarsın."

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 8
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"Sana şunu söylüyorum ya Trabzonspor'un ne oynadığını bilensin. Dersine çalışmıyorsun. Kemerburgaz'a zaman ayırmıyorsun."

Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana! - Fotoğraf: 9
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"Seni uyardım ben. O üç tane arkadaşınla fazla gezme dedim ona. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor."

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