Okan Buruk topun ağzında! Yönetim rahatsız: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana!
Galatasaray'da farklı Trabzonspor yenilgisinin faturası çıkarıldı. Okan Buruk topun ağzında: O 3 tane arkadaşınla fazla gezme dedim sana!
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hezimeti yaşadı. Sarı kırmızılı takım rakibine 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.
Galatasaray, baştan sona etkisiz oynadığı maçta Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'ı durduramadı. Salah 3 gol atarken, 1 golün de pasını verdi.
Bu ağır yenilgiden sonra fatura teknik direktör Okan Buruk'a çıkarıldı. Okan Buruk, topun ağzına geldi.
Sarı kırmızılı kulüpte bazı yöneticilerin de Okan Buruk'tan rahatsız oldukları ve bunu dile getirdikleri belirtildi.
Galatasaray camiasını yakından takip eden ve yönetime olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı ifadeler kullandı.
Tüzemen, şöyle konuştu: "Sen niye Okan hoca, bak şimdi bazı yöneticilerle de konuştum. Herkes bundan rahatsız altını çiziyorum."
"Okan hoca şapkasını önüne koysun kararını versin. İkinci kez atılıyorsun. Bir maçta daha atıldın. Avrupa maçında atılmamanın sebebi duymadı hakem. Duysa kalan 7 maçı da cezalı tamamlarsın."
"Sana şunu söylüyorum ya Trabzonspor'un ne oynadığını bilensin. Dersine çalışmıyorsun. Kemerburgaz'a zaman ayırmıyorsun."
"Seni uyardım ben. O üç tane arkadaşınla fazla gezme dedim ona. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor."