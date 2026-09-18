Üniversitelere yazı gitti: İlk dersiniz 'Terörsüz Türkiye' olsun

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıyla başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç üniversitelerde de anlatılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda; 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerde "Terörsüz Türkiye" hedefinin işlenmesi istendi.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YAZISI

Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin, millî birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtilen yazıda, ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Yazıda; üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edilerek "Terörsüz Türkiye" hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması, bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi talep edildi.

'İLK DERS TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLSUN' TALİMATI

Üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin işlenmesinin; öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine, millî birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağı vurgulandı.

Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. (DHA)