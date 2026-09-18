Kandil 'Öcalan özgür olmazsa silah bırakmayız' dedi

İmralı Süreci 'Öcalan'a konut' tartışmaları ile gündemde kalmaya devam ederken örgütün yöneticilerinden Cemil Bayık, "Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz" açıklamasını yaptı.

"APO'NUN ÖNÜNÜ AÇARLARSA SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞIR"

Nuçe TV’ye Kandil Dağı'nda röportaj veren Bayık, çıkarılan yasanın kendi taleplerine göre düzenlenmediğini söyledi:

"Bizim açımızdan önemli olan, Apo'ya bu süreci yürütebilmesi ve başarıya ulaştırabilmesi için şartların ve imkanların sağlanmasıdır. Çıkarılan bu yasada Kürt sorununun çözümünün temelleri bulunmuyor. Önder Apo, Kürt sorununu masa başında çözmek istiyor. Bahçeli bazı açıklamalar yaptı, bu konuya resmiyet kazandırdı. Bu bizim için önemlidir. Eğer Önder Apo'nun önünü açarlarsa ve çalışmasına izin verirlerse, bu süreci başarıya ulaştırabilir."

İMRALI'YA GİTMEK İSTİYORLAR

Bayık, Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitme taleplerinin olduğunu söyledi. Öte yandan toplumda sürece dair kuşkular olduğunu ifade eden Bayık, Öcalan'ın topluma hitabı ile kuşkuların ortadan kalkacağını savundu:

"Yasa Meclis'e girene kadar bazı çalışmalar yapıldı. Özellikle Apo bu çalışmaları yürüttü. Bunun üzerine yasa çıktı. Konuşmalardan daha çok, siyasi ve hukuki alanda pratik adımların atılması gerekiyor. Bu yeni bir aşama. Bu aşamada hem siyasi hem de hukuki anlamda pratik adımlar atılması gerek. Yasa bu adımı hazırladı. Gazeteciler ve danışmanlar Apo ile görüşmeye gitmeli. Apo Türkiye toplumuna seslenirse oluşan kaygılar ortadan kalkar. Bazı siyasetçilerin ve akademisyenlerin de İmralı'ya gitmesi gerekiyor. Bunların önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Kürt ve Türk toplumunda çok fazla kuşku var. Apo'nun hitabı bu kuşkuları ortadan kaldırır. Türkiye'nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK'nın da İmralı'yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez."

"ÖCALAN ÖZGÜR OLMAZSA SİLAH BIRAKMAYIZ"

Bayık, Öcalan'ın özgür olmadan silah bırakmayacaklarını ve Türkiye’ye dönmeyeceklerini belirtti. Kayyumların devam ettiğini, siyasi tutuklular serbest bırakılmadığını ve Terör listesinden de şimdiye kadar kimse çıkarılmadığını söyleyen Bayık, "Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Türk hukukunda Kürtler yok. Değişiklik yapılmazsa Kürtlerin her türlü baskı altına alınması ve yok edilmeye çalışılması devam edecektir. Türkiye bu zihniyetle devam ederse zarar görecektir. Türkiye devletine güvenimiz yok ve kuşkuyla yaklaşıyoruz. Kayyımlar devam ediyor. Şimdiye kadar siyasi tutuklular serbest bırakılmadı. Aralarında birçok hasta da bulunuyor. Cezaevlerinin boşaltılması gerekiyor. Terör listesinden de şimdiye kadar kimse çıkarılmadı. Eski siyasetten değişen bir şey yok. Bundan kaynaklı kaygılar var. Bu kaygıların ortadan kalkması için somut adımların atılması gerek. Her şeyi silah bırakmaya sıkıştıran bir anlayış var" ifadelerini kullandı.

"MAZLUM ABDİ GÖREVİ KABUL ETMEMELİYDİ"

PKK'nın ardından SDG'nin de kendisini feshetmesinin ardından Mazlum Abdi, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Şara'nın danışmanı olarak atanmıştı. Bayık, bu atamanın yanlış olduğunu ve Abdi'nin kabul etmemesi gerektiğini söyledi:

"Mazlum Abdi, hiçbir görev kabul etmeyeceğini ve halkının içinde olacağını söyledi. Bu açıklaması yerindeydi. Ancak son dönemde Şara'nın danışmanı oldu. Eğer Kürtler adına olsaydı, o zaman sorun olmazdı. Mevcut eleştiriler yerindedir. Biz de eleştiriyoruz; çünkü kabul etmemesi gerekirdi. Şara’nın Kürtlere ihtiyacı var. Ancak Kürtler birbirlerine dost olursa dostları olur. Bunun dışında, 'Bu Kürtlerin dostudur’ diyebileceğimiz bir güç yoktur. Ancak bu, ilişkiler kurmadığımız anlamına gelmez"