İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için özel bir konut hazırlandığının ortaya çıkmasının ardından yapının nerede bulunduğu merak konusu oldu. Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, yapının cezaevi yerleşkesinin içinde olduğunu yazarken, buranın "dubleks villa" olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da Abdullah Öcalan için özel bir konut hazırlandığını açıklamıştı. Bahçeli'nin aktardığına göre iki katlı olan ve önünde bahçesi bulunan yapı, Öcalan'ın "insani yaşam koşullarında" kalabileceği şekilde düzenlendi. Bahçeli, Öcalan'ın çerçeve yasanın hayata geçirilmesini ve ilgili kurulların işlemeye başlamasını görmesinin ardından söz konusu eve geçmek istediğini belirtmişti.

Ancak yapının İmralı'nın neresinde bulunduğuna ilişkin ayrıntıyı yandaş yazar Abdülkadir Selvi yazdı. Selvi, yapının cezaevi yerleşkesinin içinde bulunduğunu belirterek, kamuoyunda oluşan "dubleks villa" algısının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Selvi, yazısında Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği tarihten bu yana İmralı'daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulduğunu hatırlattı. Öcalan için yapıldığı belirtilen yapının da cezaevi yerleşkesinin içinde olduğunu aktardı.

Selvi, yapının "Öcalan'a tahsis edilmiş bir dubleks villa gibi yansıtılmasının doğru olmadığını" belirterek, İmralı'daki yerleşkelerin 1935 yılında inşa edildiğini ve ihtiyaçlara göre zaman içerisinde yeni yapıların eklendiğini yazdı.

Selvi'nin aktardığına göre söz konusu yapı, İmralı süreci kapsamında ihtiyaç duyulduğunda koordinasyon ve toplantı amacıyla kullanılan bir çalışma mekânı. Öcalan'ın sürece ilişkin bilgisine başvurulması gerektiğinde de bu mekânın kullanıldığı belirtiliyor.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Öcalan, Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği günden itibaren İmralı’daki F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yer de cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan’a tahsis edilmiş bir “dubleks villa” gibi yansıtılması doğru değil. İmralı’daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan’a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekânı. Zaman zaman Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan’ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekân. Demek ki sürecin koordinasyonu açısından böyle bir mekâna ihtiyaç duyulmuş."