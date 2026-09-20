Ortalığı karıştıracak Okan Buruk iddiası! "Bilerek isteyerek yaptı" dedi nedenini açıkladı

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Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak" dedi.