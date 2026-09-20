Ortalığı karıştıracak Okan Buruk iddiası! "Bilerek isteyerek yaptı" dedi nedenini açıkladı
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçtan sonra Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. "Bilerek isteyerek yaptı" dedi ve nedeni de açıkladı.
Süper Lig'de tarihi bir skor elde edildi. Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray'ı adeta sahadan sildi ve 4-0'lık müthiş bir zafer elde etti.
Maça damga vuran isim Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah oldu. 3 gol atan Salah, 1 golün de asistini yaptı.
Karşılaşmadan sonra en çok konuşulan kişilerden biri de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu. Okan Buruk, kırmızı kartla sahadan atıldı. Ahmet Çakar çarpıcı iddialarda bulundu.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, "50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum.
Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak" dedi.
Çakar, Sabah'taki yazısında, "Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları. İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez? Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır" yorumunu yaptı.
İkinci golün de aynı olduğunu belirten Çakar, "Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi. Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu. Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur" ifadelerini kullandı.
Çakar, hakem için ise "Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı" dedi.
Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu ve bilerek kendisini attırdığını ileri sürdü. Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Okan Buruk sen utanmalısın kardeşim. Senin bu gece itibarıyla artık Galatasaray teknik direktörü olma hakkın, kapasiten ve duygusal sağlamlığın yok. Bilerek ve isteyerek kendini attırdın ki birazdan başlayacak basın toplantısına çıkmamak için yaptın."
"Çimleri uzun tuttular, sahayı sulamadılar. Maçın saati niye buydu diyecek gibi mazaretlerde artık komik duruma düşeceğini bildiğin için çıkmadın."