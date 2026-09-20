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Halk TV Türkiye Termometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladı

Termometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladı

AKOM, yayımladığı haftalık raporda kentte salı gününden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış ve akşam saatlerinde yaşanacak sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyardı.

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Termometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladı
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İstanbullular için haftalık hava tahmin raporunu paylaşan AKOM, salı günü başlayacak gök gürültülü sağanak ve gece 16 dereceye kadar gerileyecek sıcaklıklar için uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, salı gününe kadar havanın parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı belirtilirken, haftanın ortasında yaşanacak yağışlar ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşleri konusunda İstanbullular uyarıldı.

Bugün İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu seyredeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklıklar sabah 20°C, öğle saatlerinde 26°C, akşam 24°C ve gece 20°C civarında seyredecek.

Nem oranının %60-%90 bandında olacağı günde, rüzgarın poyrazdan saatte 10-40 km hızla kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Şakır şakır yağacak sağanak için tarih verdi: AKOM açıkladıŞakır şakır yağacak sağanak için tarih verdi: AKOM açıkladı

AKŞAM SAATLERİNDE "16°C" UYARISI

AKOM'un verilerine göre, salı gününe kadar gündüz saatlerinde termometreler 26-28°C aralığında seyrederek yaz değerlerini koruyacak. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 16°C'ye kadar düşeceği ve bu durumun üşümeye neden olabileceği öngörülüyor.

Termometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladı - Resim : 2

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM’un yayınladığı haftalık raporda öne çıkan detaylar şu şekilde:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

22 Eylül Salı: Hava durumu değişiyor. Aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor

23 Eylül Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı hava devam edecek.

24 Eylül Perşembe - 26 Eylül Cumartesi: Perşembe gününden itibaren yağış kenti terk ediyor. Perşembe ve cuma günleri parçalı ve az bulutlu geçerken, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta sonuna doğru kademeli olarak 26°C’ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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