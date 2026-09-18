Şakır şakır yağacak sağanak için tarih verdi: AKOM açıkladı

Hafta başında yükselen sıcaklıklar, 22 Eylül Salı günü yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM'un raporuna göre, Salı günü kent genelinde çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en düşük 15°C, en yüksek 23°C olacağı tahmin edilirken, metrekareye 3 ila 10 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

HAFTA SONU YAZ HAVASI ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre, 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 26°C olması öngörülürken, Pazar ve Pazartesi günleri termometrelerin 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca gündüz saatlerinde yaz sıcaklıkları hissedilse de akşam ve gece saatlerinde havanın serinleyerek 16-18°C seviyelerine kadar düşeceği bildirildi.

YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA DA SÜRECEK

Sağanak yağışın etkisini 23 Eylül Çarşamba günü de aralıklı yağmurlar şeklinde sürdüreceği belirtildi. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 22°C'ye gerilemesi ve yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kg arasında seyretmesi öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağışın kenti terk ederek havanın yeniden parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.