Meteoroloji 6 bölgede kuvvetli sağanak için uyardı: İstanbul ve Ankara için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

6 BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.