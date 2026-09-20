Meteoroloji beklenen haberi verdi: Yağışlı günler belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini ilgilendiren haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında hissettirici bir düşüş yaşanacak ve sıcaklıklar hafta ortasıyla birlikte mevsim normallerinin altına gerileyecek.

20-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ DÜŞÜŞE GEÇECEK

MGM, 20-26 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere azalarak hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor”

YAĞIŞLI GÜNLER DE BELLİ OLDU

MGM tarafından yayımlanan tahmin haritasına göre, 20-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağış etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise havanın değişeceği belirtilerek, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörüldü. (ANKA)