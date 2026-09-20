Filenin Sultanları seri başı oldu: Ama çeyrek finalde ateş gibi bir rakip bekliyor
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları yeni bir sınava çıkacak. Filenin Sultanları seri başı oldu. Ama çeyrek finalde ateş gibi bir rakip bekliyor.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, milli takım düzeyinde uluslararası arenada en başarılı takımımız. Göğsümüzü kabartıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yaz dönemini de çifte zaferle kapatarak bir kez daha ülkemizi sevince boğdu.
Önce Çin'de yapılan finallerde büyük başarıya imza atarak Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, ardından da İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı başardı.
Filenin Sultanları'nı şimdi yeni bir sınav daha bekliyor: Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda da hedef kürsünün ilk sırasında yer almak.
Dünya Şampiyonası ABD ve Kanada ortaklığında düzenlenecek. ABD'de maçların oynanacağı şehirler belli oldu. Kanada'daki şehirler ise daha sonra açıklanacak.
20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda final etabı Anaheim kentindeki Honda Center'da yapılacak.
Filenin Sultanları'nın seri başı olarak katılacağı grup maçlarından sonra çeyrek finaller oynanacak. Millilerimiz E Grubu'nda yer alacak.
Filenin Sultanları'nın gruptan çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak turnuva formatında bir değişiklik olmazsa grup maçlarından sonraki çeyrek finallerde ekibimizi yine grubundan çıkmasına kesin gözüyle bakılan ateş gibi bir rakip bekliyor.
Millilerimizi çeyrek finalde bekleyen rakip dünya voleybolunun önemli takımlarından Brezilya. Brezilya, şu anda dünya sıralamasında 2. sırada bulunuyor.