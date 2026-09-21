Galatasaray karıştı! Okan Buruk'u tehdit eden futbolcu ortaya çıktı: Dursun Özbek müdahele etsin!

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"Okan Hoca için genel kanı şu; Önüne şapkasını koysun" diyorlar! Rekor, rekor, rekor... Ne rekoru ya? Rekor, 5'te 5 yaparsan olur. Bu oyun senin eserin. Bir şey geliştirmiyorsun. B planın yok. Okan Hoca'nın karşısına geçip birisi şunu demeli; ‘Kral Çıplak’. demezse olmaz bu iş. Ben kendisine ‘Kral Çıplak’ diyorum."