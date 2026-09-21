Galatasaray karıştı! Okan Buruk'u tehdit eden futbolcu ortaya çıktı: Dursun Özbek müdahele etsin!
Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisi sonrası ortalık karıştı. Teknik direktör Okan Buruk'u tehdit eden futbolcu ortaya çıktı. Dursun Özbek'e müdahele çağrısı geldi
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgi sonrası ortalık karıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un koltuğu sallantıya girdi. Buruk'u tehdit eden futbolcu ortaya çıktı.
Galatasaray'ı yakından takip eden ve yöneticilere yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:
"Salah, Galatasaray'ın içinden geçti. Salah gibi büyük bir oyuncuya önlem almadan oynamak, bir teknik adam zaafıdır. Bu, Okan Buruk'un büyük bir zaafıdır. Salah, serbest bırakılacak bir oyuncu mu?"
"Bazı yöneticiler de bundan rahatsız, altını çiziyorum. Herkes şapkısını önüne koysun, kararını versin. Okan Buruk, 2. kez atılıyorsun. Avrupa maçında atılmamanın sebebi ise hakem duymadı. Duysa kalan 7 maçı da cezalı olurdun. İkincisi de dersine çalışmıyorsun. Kemerburgaz'a zaman ayırmıyorsun."
"Okan Hoca için genel kanı şu; Önüne şapkasını koysun" diyorlar! Rekor, rekor, rekor... Ne rekoru ya? Rekor, 5'te 5 yaparsan olur. Bu oyun senin eserin. Bir şey geliştirmiyorsun. B planın yok. Okan Hoca'nın karşısına geçip birisi şunu demeli; ‘Kral Çıplak’. demezse olmaz bu iş. Ben kendisine ‘Kral Çıplak’ diyorum."
"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in müdahale etmesi lazım. Galatasaray sezon başından beri kötü. Bu topu oynayamaz. Takke düştü, kel göründü. Akıllı oynayan bir Trabzonspor, maçı 7-0 falan yapardı."
"Leao'yu almayın demiştim, Milan yöneticileri, 'Kurtulduk' dedi. Zaha, Ziyech ve Ndombele'li kadro, bu takımdan daha iyi. Büyük düşünmek, pahalı düşünmek değil abi. İlla Leao'ya takılmış gibi Leao'yu niye alıyorsunuz? Lang bile Leao'dan daha faydalı olur, takımı ezbere biliyordu. Leao'ya niye takıldınız, Haziran ayından beri uğraştınız?"
"Yunus Akgün ne oynuyor, Allah aşkına! Bir var, bir yok. Batrakov'u niye aldınız? Sayın başkan, bu hesapları sormayacaksanız eğer mali kongre, sizin için zor geçer."
"Ugochukwu diye bir adam aldınız, top diye adama vuruyor. Bir de inadına sokuyorsun ben almadım diye. Nhaga’yı sok o zaman?"
"Yöneticiler sıkılmış durumda. 'Yardımcı al' diyorlar, almıyorsun. 'Destek al' diyorlar, almıyorsun. Oyundan kimse mutlu değil. Bunu bütün Galatasaray'ın eski yöneticileri, herkes konuşuyor. Mesajları okursam ortalık dağılır. Yöneticiler arıyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Okan hoca şapkasını önüne koyacak, analizini yapacak."
"Sane ve Leao ile Galatasaray sezonu bitiremez. Kanatlardan orta gelmiyor. Birebirde adam da geçemiyorlar. Abdülkerim Bardakçı, Milli Takımın stoperi ama koşamıyor. Bitshiabu'nun 3 kilo fazlası diyorlar fakat Türk oyuncuları daha mı iyi? Sırf onlar gücenmesin, kırılmasın diye oynuyor. Herkese yer açamazsın hocam."
"Fatih Terim de olsan Okan Buruk da olsan aslolan Galatasaray'dır. Okan Buruk'un kadro tercihlerini duygularıyla değil taktikle yapması gerekiyor. Galatasaray yönetimi de dağılmış durumda. Rakipler açıklama yapıyor ama kimse cevap vermiyor? Sizin ne iş yaptığınızı merak ediyorum. 4-0 kaybetmek başka hakkınızı aramak başka. Verilmeyen bir kırmızı kart var. Siz Şampiyonlar Ligi'nde bile hakkınızı savunamadınız UEFA'ya başvuru yapmadınız."
"Kim abi Leroy Sane? Hocanı oynatmıyor diye nasıl tehdit eder?. 12 milyon Euro alıyor. Klopp’u beni niye almıyorsun diye tehdit etsene, Leroy Sane. Leroy Sane aşıkları var. ‘Bayılıyorum Leroy Sane’ye’ diyenler var. Bu Leroy Sane’ye bayılıyorsanız ben çok şaşırım size ya." ifadelerini kullandı.