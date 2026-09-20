Başbakan açıkladı: Okullarda burka yasağı geliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, katıldığı bir etkinlikte okullarda yeni düzenlemelere gidileceğinin sinyalini verdi. Okullarda burka yasağını içeren tasarıyı Bakanlar Kurulunda görüşmek istediklerini belirten Meloni, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına da sınırlama getireceklerini açıkladı.

İTALYA'DA BURKA YASAĞI VE YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜZENLEME YOLDA

Konumu itibarıyla Akdeniz’deki göç dalgasından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya’da, iktidardaki sağ koalisyonun büyük ortağı İtalya’nın Kardeşleri Partisinin (FdI) gençlik kolları tarafından başkent Roma’da düzenlenen "Fenix" etkinliğine katılan Başbakan Meloni; okullarda yüzü örten giysileri yasaklamaya ve sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısına üst sınır getirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Meloni, partisinin gençlik kollarının yıllık buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısına yasal olarak bir üst sınır getirilmesi amacıyla yakında Bakanlar Kuruluna bir düzenleme sunulacak. Bu düzenleme ayrıca, eğitim sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluklar yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getiriyor ve okullarda burka ile peçeyi yasaklıyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Meloni, "Bir sınıfta İtalyanca bilmeyen sadece bir çocuk varsa o çocuk muhtemelen sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğiyle dili hızla öğrenip uyum sağlayabilecektir. Ancak dili anlamayan çocukların sayısı artarsa —hatta çoğunluk haline gelirse— bu artık entegrasyon olmaktan çıkar; ihmale dönüşür." ifadelerini kullandı.

Meloni, sınıf başına izin verilecek azami yabancı öğrenci sayısının kaç olacağını ise belirtmedi.

"OKULA YÜZÜNÜZ AÇIK GİTMELİSİNİZ"

Meloni, "Okula yüzünüz açık şekilde gitmelisiniz; İtalya’da hiç kimse, gerçek ya da sözde bir geleneğin arkasına sığınarak genç bir kadının kendini gizlemek zorunda olduğuna karar veremez." dedi.