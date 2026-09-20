Galatasaray'ın yıldızı itiraf etti: Trabzonspor maçı biter bitmez açık açık anlattı
Galatasaray, Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. Yıldız oyuncudan flaş bir itiraf geldi. Trabzonspor maçı biter bitmez açık açık anlattı.
Galatasaray, Trabzonspor karşısında çok ağır bir yenilgi aldı. Sarı kırmızılı takım rakibine 4-0 mağlup oldu. Galatasaray yıldızından Trabzonspor maçı biter bitmez itiraf geldi. Açık açık anlattı.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 maçında kalesinde 11 gol gördü. Böylece son 60 yılın en kötü savunma başlangıcına imza attı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti.
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 6 maçın sadece 2'sini gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarını gol yemeden bitirdi.
Sezon başından bu yana ligde sırasıyla Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin kalesine bu maçlarda toplam 19 şut isabet etti.Galatasaray, böylece 6 maçta kalesinde maç başına ortalama 3,2 isabetli şut gördü.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bu sezon 5 lig maçında oynadı ve 8 gol yedi.Jankat Yılmaz da bu sezon ligde görev aldığı tek maçta Göztepe'den 2 gol yedi.
Teknik direktör Okan Buruk, ligin ilk 6 haftasında 4 kez ilk 11'in savunma dörtlüsünde Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai'ye şans verdi. İstanbul Başakşehir maçında bu dörtlüde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Mario Lemina'ya yer veren Buruk, Kocaelispor müsabakasında da Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı sahaya sürdü. Buruk, ayrıca lig maçlarında Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ı da oyuna sonradan dahil etti.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon savunma performansında önceki 4 sezonunun gerisinde kaldı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevine 2022-2023 sezonu başında geçen Buruk, son 5 sezonda ilk 6 lig maçında en fazla gol yediği dönemi geçiriyor.
Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde sadece 4 gol gördü. İlk şampiyonluğun ardından savunmada daha iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk 6 maçında yalnızca 3 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 2024-2025 sezonunda ise ilk 6 haftada sadece 5 gol yedi. Ligin ilk 6 maçı itibarıyla savunmada en iyi dönemini 2025-2026'da geçiren Okan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu sezonun ilk 6 haftasında kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçı biter bitmez itirafta bulundu. Abdülkerim, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Kaptan, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için" itirafında bulundu ve şöyle devam etti: "Taraftarımızdan özür diliyoruz ama biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli takım arasından sonra daha güçlü olacağız. Milli Takım'a da inşallah iyi başlarız, zorlu bir grup. Orada elimizden geleni yapacağız."