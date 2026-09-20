Galatasaray'ın yıldızı itiraf etti: Trabzonspor maçı biter bitmez açık açık anlattı

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Kaptan, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için" itirafında bulundu ve şöyle devam etti: "Taraftarımızdan özür diliyoruz ama biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli takım arasından sonra daha güçlü olacağız. Milli Takım'a da inşallah iyi başlarız, zorlu bir grup. Orada elimizden geleni yapacağız."