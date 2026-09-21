Turist gelsin diye dağa taşa 23 bin dolarlık altın sakladılar!

Laponya denince akla genellikle karlı dağlar, Kuzey Işıkları ve Noel Baba kasabası gelse de Finlandiya bu kez bölgenin yaz mevsimine dikkat çekmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Turizm kurulu Visit Levi, yaz aylarında yaşanan ve 24 saat boyunca havanın kararmadığı "Gece Yarısı Güneşi" döneminde bölgeyi hareketlendirmek amacıyla dev bir hazine avı başlattı.

"The Midnight Sun Hunt" (Gece Yarısı Güneşi Avı) adı verilen kampanya kapsamında, Laponya’nın eşsiz doğasının ortasına tam 20 bin euro (yaklaşık 23 bin dolar) değerinde gerçek bir külçe altın saklandı. Ülkeye gelen turistleri doğa yürüyüşlerine, dağ bisikleti turlarına ve outdoor aktivitelere teşvik etmeyi amaçlayan bu adım, kısa sürede dünya genelinde büyük merak uyandırdı.Finlandiya’nın Levi/Laponya bölgesinde turizmi canlandırmak için düzenlenen "Gece Yarısı Güneşi Avı" (Midnight Sun Hunt) kampanyası 18 Haziran 2026 tarihinde başlatıldı ve ağustos ayının sonuna kadar sürdü.

Arayışa katılmak isteyen maceraperestler için düzenli olarak çeşitli ipuçları ve bilmeceler yayınlanıyor. Ancak organizatörler doğanın korunması konusunda oldukça hassas. Ormanlık alanın ve ekosistemin zarar görmemesi adına toprağı kazmak, ağaçları tahrip etmek veya özel mülklere girmek kesinlikle yasak. Külçe altının, kazı yapmayı gerektirmeyecek şekilde yürüyüş rotaları üzerindeki doğal alanlara gizlendiği belirtiliyor.

Laponya'da güneşin hiç batmadığı bu özel günlerde hem doğanın tadını çıkarmak hem de unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen binlerce turist, ipuçlarının peşinde altın külçesini aramaya başladı.