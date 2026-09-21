Belediye Başkanı'nın kumarhane görüntüleri! AKP'ye geçmek için Erdoğan'ın onayını bekliyordu

Yerel seçimlerde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen ve Haziran 2026'da CHP'den istifa eden Hakan Bilecen'in bir kumarhanede çekildiği öne sürülen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir bilgiye rastlanmazken Bilecen ya da Kilis Belediyesi tarafından da söz konusu görüntüler hakkında bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

"AKP'YE KATILACAĞI NETLEŞTİ" DENMİŞTİ

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan, Haziran ayının başında katıldığı TV yayınında, 5 Haziran tarihinde istifa eden Hakan Bilecen hakkında "Bir son dakika bilgisi vereyim. Bugün istifa eden CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti'ye katılacak. Bu konu bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyordu ancak artık netleştiği bilgisini paylaşabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN ONAYINI BEKLİYORDU

Yine AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hacı Yakışıklı da, Hakan Bilecen’in AKP’ye geçişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karara bağlı olduğunu açıklamıştı.