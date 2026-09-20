TFF'nin kararıyla hükmen galip geldiler: Bir anda zirveye ortak oldular

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Niğde Belediyespor mücadelesi gerçekleşmedi.

NİĞDE BELEDİYESPOR HÜKMEN GALİP GELDİ

Ligdeki ilk 2 maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor hafta içerisinde açıklanan PFDK kararlarıyla resmen küme düştü. TFF'nin kararıyla Niğde Belediyespor hükmen galip sayıldı.

TFF açıklamasında "Yeni Malatyaspor kulübünün, 12.09.2026 tarihinde oynanan Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Malatyaspor Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı futbol müsabaka talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

LİDERLİĞE ORTAK OLDULAR

TFF'nin bu kararıyla birlikte 9 puana ulaşan Niğde Belediyespor liderliğe ortak oldu. Niğde Belediyespor averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.