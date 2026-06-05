Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Butlan kararı ile atanan Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'den ilk istifa geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, istifa etti. CHP'den ayrılan Bilecen'in kulislere göre AKP'ye geçeceği konuşuluyor.

31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak giren Hakan Bilecen, sandıktan çıkan yüzde 41,97'lik oy oranı ile Kilis Belediye Başkanı seçildi. Bilecen, bugün yaptığı açıklamayla kendisini göreve taşıyan CHP'den istifa ettiğini ve siyasi yoluna 'bağımsız' olarak devam edeceğini duyurdu.

KULİSLERİN GÜNDEMİ: ROTA AKP Mİ?

Bir süredir siyaset kulislerinde Bilecen'in CHP'den ayrılacağı ve AKP ile temas kurduğu öne sürülüyordu. İstifa kararının ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in bir süre 'bağımsız' statüde kalması, sürecin devamında ise AKP'ye katılması bekleniyor.

BİR AY ÖNCEKİ KENDİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ

Bilecen'in aldığı bu istifa kararı, henüz geçtiğimiz ay aynı iddialar üzerine yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. CHP'den istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin geçen ay kamuoyuna bir açıklama yapan Bilecen, iddiaları yalanlamış ve aynen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim ve girişimim yoktur. Aslı olmayan konularla gündemi meşgul ederek bizlere güvenenleri ve sevenleri rencide etmeye çalışanların, kendilerine daha yapıcı gündemler edinmeleri naçizane tavsiyemdir."