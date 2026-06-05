"Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı

Giresun'un Yeniyol mevkisinde yöresel ürünler satan Yağızbey adlı iş yerinin önünde mahalle sakinlerinin yakından tanıdığı "Sakar" adlı kedi, günlük sokak turuna çıktığı sırada dükkanın önünde duran ceviz çuvalına takıldı. Çuvalı patisiyle deviren kedi, onlarca cevizin kaldırıma ve yola saçılmasına neden oldu. Esnafın beslediği ve mahallenin maskotu haline gelen kedinin bu hareketi güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

YOLDAN GEÇENLER YARDIMA KOŞTU

Cevizlerin yola saçıldığını görenler duraksayıp dükkan çalışanı Ayşe Ertürk'e yardım etti. Birkaç kişi birlikte eğilerek cevizleri tek tek toplayıp çuvala geri doldurdu. Kedinin çuvalı devirme anı ve ardından gelen yardımlaşma görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertürk, "Mahallemizin kedisi, yapacak bir şey yok, esnaf olarak kendisini besliyoruz. Çuvalımızı devirdi, cevizler etrafa saçıldı. Giresun halkımız da bize toplamada yardımcı oldu. Karadeniz insanı yardımseverdir" dedi.

(DHA)