Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye "Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı

"Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı

Giresun'da yöresel ürün dükkanının önündeki ceviz çuvalını patisiyle deviren kedi, kaldırımı ve yolu cevizle kapladı. Yoldan geçenlerin hep birlikte cevizleri toplaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
"Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı
Son Güncelleme:

Giresun'un Yeniyol mevkisinde yöresel ürünler satan Yağızbey adlı iş yerinin önünde mahalle sakinlerinin yakından tanıdığı "Sakar" adlı kedi, günlük sokak turuna çıktığı sırada dükkanın önünde duran ceviz çuvalına takıldı. Çuvalı patisiyle deviren kedi, onlarca cevizin kaldırıma ve yola saçılmasına neden oldu. Esnafın beslediği ve mahallenin maskotu haline gelen kedinin bu hareketi güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

"Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı - Resim : 1

YOLDAN GEÇENLER YARDIMA KOŞTU

Cevizlerin yola saçıldığını görenler duraksayıp dükkan çalışanı Ayşe Ertürk'e yardım etti. Birkaç kişi birlikte eğilerek cevizleri tek tek toplayıp çuvala geri doldurdu. Kedinin çuvalı devirme anı ve ardından gelen yardımlaşma görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sakar" kedi adının hakkını verdi: Tek patisiyle ortalığı birbirine kattı - Resim : 2

Ertürk, "Mahallemizin kedisi, yapacak bir şey yok, esnaf olarak kendisini besliyoruz. Çuvalımızı devirdi, cevizler etrafa saçıldı. Giresun halkımız da bize toplamada yardımcı oldu. Karadeniz insanı yardımseverdir" dedi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Giresun Kedi Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro