Şamil Tayyar Kilis Belediye'sine operasyonu Hakan Bilecen'in istifasından 1 ay önce söylemiş

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 41,97 oyla göreve gelmişti. Bilecen siyasi yoluna 'bağımsız' olarak devam edeceğini söyleyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu ancak kulislerde Bilecen'in AKP'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

Bilecen'in istifasından sonra AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın yaklaşık bir ay önce katıldığı yayında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

ŞAMİL TAYYAR KİLİS BELEDİYE'SİNE OPERASYONU HAKAN BİLECEN'İN İSTİFASINDAN 1 AY ÖNCE SÖYLEMİŞ

TGRT Haber'de katıldığı programda konuşan Şamil Tayyar, CHP eski Gençlik Kolları Başkanı'nın yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Kilis Belediyesi hakkında inceleme yürüttüğünü söylemiş. Tayyar, hazırlanan raporun tamamlandığını ve soruşturma izninin belediyeye tebliğ edildiğini belirterek, belediye başkanı dahil 19 kişinin dosyada yer aldığını ifade etmiş.

Tayyar, o günkü açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi'ne operasyon olursa bu benim için sürpriz olmaz. Elimizdeki verilere dayanarak söylüyorum" ifadelerini kullanmış.

Bilecen ise Tayyar'ın o açıklamaları yaptığı günlerde CHP'den ayrılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmiş kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Şamil Tayyar'ın operasyon mesajı veren konuşması şu şekilde:

"Kilis Belediyesi’ne operasyon olabilir. Bugün bir gelişme oldu orada. Evet, İçişleri Bakanlığı… Nereden çıkarıyoruz bunu? CHP’nin Eski Gençlik Kolları Başkanı… Eski Gençlik Kolları Başkanı şikayette ediyor. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili şikayeti değerlendiriyor, raporu tamamlıyor. Ondan sonra soruşturma izni de bugün Kilis Belediyesi’ne tebliğ ediyorlar. Şimdi burada belediyede başkanı dahil toplam 19 kişi var. Dolayısıyla şimdi ben, tecrübeye binaen diyorum ki önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi’ne operasyon olursa bu benim için sürpriz olmaz. Yani elimizde veriler üzerinde bunu temenni olarak falan söylemiyorum. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki günlerde böyle yeni gelişmeler yaşanabilir"