Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı
Amedspor Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu Diyarbakır temsilcisinin uyguladığı gizli taktiği açıkladı.
Amedspor sahasında Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna kuruldu. Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Amedspor'un Beşiktaş'ı hangi gizli taktikle yendiğini Erman Toroğlu anlattı.
Erman Toroğlu köşe yazısında Amedspor'u ilk kez seyrettiğini itiraf ederken Diyarbakır temsilcisinin teknik direktörü Besnik Hasi'yi de tebrik etti.
Ünlü hakem yorumcusu Amedspor'un Beşiktaş'ı nasıl yendiğini ise şu sözlerle anlattı:
Beşiktaş’a karşı nasıl oynanacaksa Amed öyle oynadı. Pozisyonlarda şu penaltı
olurdu şu kırmızı kart-sarı kart bir kenara 90 dakika bitiminde Amed bu skoru
hak etti.
Siyah-beyazlılarda Avrupa maçının yorgunluğu belli. Ama yine de daha
iyi şeyler yapmaları gerekirdi. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Neden? Son
zamanlarda böyle mücadeleci, tempolu bir maç zor izledik.
Beşiktaş takımı defansif olarak özellikle bireysel öyle hatalar yaptılar ki Amed de faturayı kesti.
Amed’in attığı ilk iki gol var, resmen insansız hava aracıyla gönderilen roket gibi.
Kaleci müdahale edebilir miydi, tartışılır.
Amed bir başka pozisyona girdi aynen Marsilya maçındaki yenen golün bir
benzeri ama atamadılar. Demek ki Beşiktaşlı bazı futbolcular bunu hep yapıyor.
Bazı da değil aynı futbolcu.
Hakem zaman zaman iyi işler yaptı ama aması var.
Bence Vlahovic’e yapılan pozisyon penaltı. Kartın rengi ne olur? Kırmızı olma şansı fazla.
Dakika 90. Beşiktaş’ın yaptığı faul adedi 6, Amed’in 22. Bu, şunu gösteriyor: Amed sert oynadı, tamam futbolda var. Ama bazı pozisyonlarda taktik faul yaptılar.
"HAKEM ENGELLEYEMEDİ"
Bunu engelleyecek olan hakemdi ama Türkiye’de öyle hakem nerede?
Amed, saha avantajını, seyirci avantajını ve hakem avantajını iyi kullandı.
Çok iyi mücadele ettiler ve kazandılar. İki takımın mali portresine bakıyorsunuz: Amed’in maça çıkan 11’in mali tablosu 23 milyon Euro, Beşiktaş’ın 150 milyon Euro.
Bu da neyi gösteriyor? Parayla saadet olmuyor.
Para lazım ama önce akıl lazım. Ama Türkiye’de dört büyüklerde yıllardır bu akıl var mı? Bence yok.