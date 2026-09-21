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Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı

Amedspor Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu Diyarbakır temsilcisinin uyguladığı gizli taktiği açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 1
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Amedspor sahasında Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna kuruldu. Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Amedspor'un Beşiktaş'ı hangi gizli taktikle yendiğini Erman Toroğlu anlattı.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 2
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Erman Toroğlu köşe yazısında Amedspor'u ilk kez seyrettiğini itiraf ederken Diyarbakır temsilcisinin teknik direktörü Besnik Hasi'yi de tebrik etti.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 3
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Ünlü hakem yorumcusu Amedspor'un Beşiktaş'ı nasıl yendiğini ise şu sözlerle anlattı:

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 4
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Beşiktaş’a karşı nasıl oynanacaksa Amed öyle oynadı. Pozisyonlarda şu penaltı
olurdu şu kırmızı kart-sarı kart bir kenara 90 dakika bitiminde Amed bu skoru
hak etti.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 5
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Siyah-beyazlılarda Avrupa maçının yorgunluğu belli. Ama yine de daha
iyi şeyler yapmaları gerekirdi. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Neden? Son
zamanlarda böyle mücadeleci, tempolu bir maç zor izledik.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 6
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Beşiktaş takımı defansif olarak özellikle bireysel öyle hatalar yaptılar ki Amed de faturayı kesti.
Amed’in attığı ilk iki gol var, resmen insansız hava aracıyla gönderilen roket gibi.
Kaleci müdahale edebilir miydi, tartışılır.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 7
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Amed bir başka pozisyona girdi aynen Marsilya maçındaki yenen golün bir
benzeri ama atamadılar. Demek ki Beşiktaşlı bazı futbolcular bunu hep yapıyor.
Bazı da değil aynı futbolcu.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 8
8 14

Hakem zaman zaman iyi işler yaptı ama aması var.
Bence Vlahovic’e yapılan pozisyon penaltı. Kartın rengi ne olur? Kırmızı olma şansı fazla.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 9
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Dakika 90. Beşiktaş’ın yaptığı faul adedi 6, Amed’in 22. Bu, şunu gösteriyor: Amed sert oynadı, tamam futbolda var. Ama bazı pozisyonlarda taktik faul yaptılar.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 10
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"HAKEM ENGELLEYEMEDİ"

Bunu engelleyecek olan hakemdi ama Türkiye’de öyle hakem nerede?

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 11
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Amed, saha avantajını, seyirci avantajını ve hakem avantajını iyi kullandı.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 12
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Çok iyi mücadele ettiler ve kazandılar. İki takımın mali portresine bakıyorsunuz: Amed’in maça çıkan 11’in mali tablosu 23 milyon Euro, Beşiktaş’ın 150 milyon Euro.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 13
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Bu da neyi gösteriyor? Parayla saadet olmuyor.

Erman Toroğlu Amedspor'un Beşiktaş'a uyguladığı gizli taktiği açıkladı - Fotoğraf: 14
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Para lazım ama önce akıl lazım. Ama Türkiye’de dört büyüklerde yıllardır bu akıl var mı? Bence yok.

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