Elektrik için kurup tarlanın üstünü kapattılar: Hasat rekoru kırdılar!
Elektrik üretimi için tarlaların üzerini güneş panelleriyle kapatan Fransız araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı ürünleri koruyarak mısır veriminde %20'ye yakın artış elde etti.
Fransız TSE Şirketinden Çarpıcı Tarımsal İzleme Sonuçları
Fransız yenilenebilir enerji üreticisi TSE, tarlalara kurduğu tarımsal fotovoltaik (agrivoltaik) tesislerinden elde ettiği ilk sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Fransa'nın merkezindeki Chadeleuf bölgesinde kurulan deneysel yapıda; 18 güneş radyasyonu sensörü, 14 hava istasyonu ile toprak sıcaklığı ve nemini ölçen 14 özel prob kullanıldı. Deneme alanına kışlık yemlik arpa ekildi ve hasat Haziran ayı sonunda Antédis araştırma şirketi tarafından yapıldı. Elde edilen veriler Puy-de-Dôme Tarım Odası ve CETA tarafından doğrulanırken, panellerin altındaki arpa veriminin kontrol parselinin %90 ila %96’sına ulaştığı ve kararnamelerdeki %10’dan az verim kaybı sınırının başarıyla korunduğu açıklandı.
Aşırı Sıcaklarda Isı Stresi Azaldı, Ürün Kalitesi Yükseldi
Sistem sadece gölge yaratmakla kalmayıp mikroklima oluşturarak termal stresi önemli ölçüde hafifletti. Paneller altındaki arpalarda bir kalite göstergesi olan tahıl yoğunluğu, herhangi bir koruması bulunmayan kontrol alanına kıyasla %3 daha yüksek çıktı. Büyüme mevsimi boyunca gerçekleşen buharlaşma ve terleme (evapotranspirasyon) %20 oranında azalarak toprakta su kaynaklarının yönetimi iyileştirildi. Ziraat uzmanları, sistemin koruyucu kalkan etkisinin en net şekilde aşırı sıcak günlerde hissettirildiğini vurguladı.
Gece ve Gündüz Sıcaklık Dengesi Sağlandı
Tarımsal fotovoltaik yapılar, tarladaki günlük sıcaklık dalgalanmalarını yumuşatmayı başardı. Günün en sıcak saatlerinde panellerin altındaki bitki seviyesinde hava sıcaklığı 4,1°C daha düşük ölçüldü ve günlük su kaybı 2,15 mm azaldı. Tam tersine, en soğuk gecelerde ise yapının altındaki sıcaklıkların 3°C'ye kadar daha yüksek seyrettiği görüldü. TSE'nin Brouchy ve Chadeleuf tesislerinde yapığı ölçümler, bu yapıların ortalama günlük sıcaklık genliğini (gece-gündüz farkını) yaklaşık 1,5°C azalttığını ortaya koydu.
Kuraklık ve Sıcak İklim Stresine Karşı Güneş Paneli Kalkanı
TSE, Fransa'nın doğusundaki Haute-Saône (Amans) bölgesindeki silajlık mısır ekim alanından elde ettiği sonuçları da yayınladı. Nisan 2026'da ekilen mısırlar; çimlenme döneminde Nisan kuraklığına, ardından gövde uzaması ve çiçeklenme gibi en hassas evrelerinde ise 35°C’yi aşan kavurucu sıcaklara maruz kaldı. Açık alandaki kontrol parseli şiddetli iklim stresi yaşarken, tarlanın üzerini örten fotovoltaik ağaç örtüsü beklenen koruyucu kalkan görevini üstlendi.
Gölgede Yetişen Mısırların Boyu da Verimi de Uçtu
İklimsel stres nedeniyle kontrol parselindeki mısırlarda belirgin koçan kısırlığı görülürken, panellerin gölgesinde yetişen mısır bitkileri çok daha sağlıklı bir gelişim gösterdi. Açık alandaki mısırların ortalama boyu 160 cm'de kalırken, güneş panellerinin gölgesi altında büyüyen mısırların ortalama yüksekliği 200 cm'ye ulaştı. Yapılan ölçümlerde, gölge altındaki mısırlardan elde edilen kuru madde veriminin kontrol parseline kıyasla %19,6 oranında daha yüksek olduğu belirlendi.
Geleceğin Tarımı İçin Güvence: Hem Enerji Hem Hasat
Aşırı sıcak ve kurak hava koşulları panellerin altındaki ürünleri de kısmen etkilemiş olsa da tarımsal fotovoltaik sistem iklim krizinin yıkıcı etkilerini büyük oranda kırdı. Sistemin, en zorlu sezonlarda dahi çiftçinin yemlik ürün elde etmesini ve rekolte kaybı yaşamamasını sağladığı kanıtlandı. Şirket, elde edilen mısırların ürün kalitesine ilişkin son laboratuvar analizlerini işlemeye devam ediyor.