Elektrik için kurup tarlanın üstünü kapattılar: Hasat rekoru kırdılar!

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Gece ve Gündüz Sıcaklık Dengesi Sağlandı

Tarımsal fotovoltaik yapılar, tarladaki günlük sıcaklık dalgalanmalarını yumuşatmayı başardı. Günün en sıcak saatlerinde panellerin altındaki bitki seviyesinde hava sıcaklığı 4,1°C daha düşük ölçüldü ve günlük su kaybı 2,15 mm azaldı. Tam tersine, en soğuk gecelerde ise yapının altındaki sıcaklıkların 3°C'ye kadar daha yüksek seyrettiği görüldü. TSE'nin Brouchy ve Chadeleuf tesislerinde yapığı ölçümler, bu yapıların ortalama günlük sıcaklık genliğini (gece-gündüz farkını) yaklaşık 1,5°C azalttığını ortaya koydu.