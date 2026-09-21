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Halk TV Türkiye 'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor

Bursa'daki Kocaçay Deltası, sonbahar göçüyle birlikte yeniden yalıçapkınlarının görsel şölenine sahne oldu. Renkli tüyleriyle dikkat çeken maharetli avcıların suya yaptığı ani dalışlar, doğaseverleri mest etti.

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'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 1
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Kuzey bölgelerdeki üreme sahalarını terk eden göçmen yalıçapkınları , sonbahar rotası kapsamında Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından Bursa Kocaçay Deltası sınırlarına iniş yaptı.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 2
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Zümrüt yeşili ve metalik mavi tüyleriyle bilinen bu narin canlılar, sazlık alanlarda adeta parıldayan bir mücevher gibi hemen fark ediliyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 3
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Nehir ve lagün kıyısındaki ağaç dallarına tüneyen kuşlar, durgun suları tarayarak küçük balık sürülerini büyük bir dikkatle gözetliyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 4
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Avını seçtiği anda hedefe kilitlenen avcı kuş, havada asılı kaldıktan sonra suya doğru ani ve dikey dalışlar gerçekleştiriyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 5
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Bilimsel araştırmalar, canlının dalış esnasında saatte yaklaşık 40 kilometre hıza ulaştığını ve avını 1,3 saniyede yakaladığını gösteriyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 6
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Kuşun suya daldığı anda gözlerini kapatan saydam koruyucu tabaka, suyun altındaki ışık kırılmasını engelleyerek hedefin net görünmesini sağlıyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 7
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Derinliği 1 metreye varan dalışlarda yön duygusunu kaybetmeyen yalıçapkını, hedefini suyun altında dahi milimetrik bir kesinlikle kavrıyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 8
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Yakaladığı balığı kılçık yönüne göre başından yutan yalıçapkını, yavrularını beslerken ise balığı ters çevirerek kuyruğundan uzatıyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 9
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Yetişkin bir birey, yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için günde kendi vücut ağırlığının yüzde 60'ı kadar besin tüketmek zorunda.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 10
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Sığ suların hızlı avcısı olan bu tür, ağaç kavukları yerine nehir kenarındaki dik toprak duvarlara derin tüneller oyarak yuva kuruyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 11
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Doğal yaşam alanı temiz akarsular olan yalıçapkınları, biyologlar tarafından sulak alanların sağlık göstergesi olarak kabul ediliyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 12
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Kirliliğe ve bulanık sulara karşı aşırı hassas olan canlılar, yalnızca balık popülasyonu zengin ve berrak ekosistemlerde hayatta kalabiliyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 13
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Karacabey kıyısındaki Kocaçay Deltası , sunduğu zengin balık çeşitliliği ile göçmen yalıçapkınlarına kış öncesinde kusursuz bir beslenme alanı sunuyor.

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor - Fotoğraf: 14
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Deltada mola veren yalıçapkınlarının sunduğu eşsiz av manzaraları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaban hayatı fotoğrafçılarını bölgeye çekiyor.

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