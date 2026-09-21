Halk TV Türkiye 'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor

'Uçan mücevherler' yuvaya döndü: Suya öyle bir dalıyorlar ki görenler şaşıyor Bursa'daki Kocaçay Deltası, sonbahar göçüyle birlikte yeniden yalıçapkınlarının görsel şölenine sahne oldu. Renkli tüyleriyle dikkat çeken maharetli avcıların suya yaptığı ani dalışlar, doğaseverleri mest etti.

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