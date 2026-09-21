Biri 630, diğeri 450 yıldır ayakta: Eni 11, boyu 20 metre!

Samsun'un Alaçam ilçesindeki tarihi mezarlıkta yan yana yükselen iki Doğu Çınarı, yüzlerce yıllık geçmişleriyle zamana meydan okumaya devam ediyor. Biri 630 diğeri 450 yıllık devasa gövdelere sahip iki ulu çınar, bölgenin asırlık serüvenine tanıklık ediyor.

İL GENELİNDE TESPİT EDİLEN EN YAŞLI AĞAÇ

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi mezarlığında aralarında sadece 20 metre mesafe bulunan ulu çınarlar, heybetli görünümleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yapılan teknik envanter çalışmalarında Bayraklı Çınar isimli ağacın 625, Aras Çınarı olarak bilinen diğer ağacın ise 445 yaşında olduğu belgelendi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan dev bitkilerden Bayraklı Çınar'ın gövde çevresi 11 metre, Aras Çınarı'nın çevresi ise 8,5 metre olarak ölçüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından il genelinde anıtsal ağaçların tespiti amacıyla yürütülen kapsamlı araştırmada 61 ağacın tescil değeri taşıdığı belirlendi. Araştırmacılar, 630 yıllık Bayraklı Çınar'ın Samsun genelinde kayıtlara geçen en yaşlı ağaç unvanını taşıdığını saptadı.

RESMİ ANIT AĞAÇ BAŞVURUSU YAPILDI

Asırlık canlıların uzman kontrolünde geleceğe aktarılması gerektiğini belirten Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, her iki ağacın resmi olarak tescil edilmesi için işlemleri başlattıklarını bildirdi. Ağaçların yaş tespitinin yüksek orman mühendislerinin saha çalışmasıyla netleştiğini vurgulayan Özdemir, koruma planına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, Alaçam Belediyesi olarak resmi bir şekilde anıt ağaç olması ile ilgili başvurularımızı başlattık. Tabii ki çok tarihi, hassas bir ağaç olduğu için gelişigüzel bakımını, onarımını da yapamıyoruz. Orman İşletme'den, mühendislerden destek alarak ilerlememiz gerekiyor."

"TARİHİ DOKUYA SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yerel yönetimin kentin köklü mirasını koruma sorumluluğu bulunduğuna dikkat çeken Ramazan Özdemir, hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Alaçam Belediyesi olarak sadece yol yapıp, park yapmıyoruz. Aynı zamanda bölgemizdeki tarihi dokuya da sahip çıkmak istiyoruz. Bu bölgeye gelen herkes öncelikle bu ağacı biliyorsa kesinlikle gelir, burada fotoğrafını çektirir, sorularını sorar. Ancak bu bölgede, halkının dışında civar ilçelerden ya da illerden çok bilinmeyen bir ağaçtı. Ama şimdi sizin sayenizde artık herkes burayı bilmiş olacak, tanınmış olacak ve daha çok ziyaretçi geleceğini düşünüyoruz."

Yenice Mahallesi Muhtarı Mustafa Geveci de ulu ağaçların dikim tarihinin mahalle hafızasının çok ötesinde kaldığını dile getirdi. Kendi babasının ve dedesinin dahi ağaçların geçmişini bilmediğini kaydeden Geveci, bu kadim gövdelerin kuşaktan kuşağa anlatılan bir efsaneye dönüştüğünü ifade etti.

(AA)