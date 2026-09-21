Okan Buruk Trabzonspor hezimeti sonrası kararını verdi: Faturayı 4 futbolcuya kesti
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası kadroda radikal değişiklik yapma kararı aldı. Fatura 4 futbolcuya kesildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybederek ağır bir yara aldı.
Gözler milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçına çevrilirken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Trabzonspor yenilgisi sonrası kadroda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
OSIMHEN VE LEMINA DÖNÜYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.
Osimhen ve Lemina'nın Kasımpaşa maçında oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Singo'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Takımın iki önemli futbolcusunun geri dönecek olması Okan Buruk'un elini rahatlattı.
OKAN BURUK FATURAYI 4 FUTBOLCUYA KESTİ
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Genç futbolcu Batrakov'u yeniden ilk 11'de değerlendirmeyi düşünen Buruk'un, son maçlarda beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü kulübeye çekmesi gündemde.
Savunmada yaşanan sorunlar nedeniyle de değişiklik yapmayı planlayan deneyimli teknik adamın, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyundurması bekleniyor.