Arda Güler bakın nereli çıktı: İlçenin gururu oldu

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Arda Güler Real Madrid'in önemli oyuncularından biri oldu. Real Madrid formasıyla ilk kupasını 14 Ocak 2024'te Real Madrid-Barcelona maçında İspanya Süper Kupası'nı kaldırarak aldı. Kulüpteki ilk golünü 10 Mart 2024 tarihinde Celta Vigo'ya karşı attı. 19 Mayıs'ta Villarreal'e karşı oynanan 4-4'lük beraberlikte iki gol attı ve Real Madrid tarihinde La Liga'da sadece 330 dakikada altı gol atan en hızlı oyuncu oldu. La Liga'da 2024 aralık ayının 'en iyi 23 yaş altı oyuncusu' seçildi.