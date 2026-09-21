Arda Güler bakın nereli çıktı: İlçenin gururu oldu
Real Madrid'te forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler bakın nereli çıktı: İlçenin gururu oldu.
Arda Güler, Real Madrid'te forma giyen milli futbolcumuz. Daha 21 yaşında. Ama bu yaşında İspanyol devinin ilk 11'inin değişmez oyuncularından oldu.
Türkiye Arda Güler'i Fenerbahçe'ye transferiyle tanıdı. Oysa o doğduğu Ankara'da Gençlerbirliği altyapısında forma giyerken yeteneklerini göstermeye başladı. Sadece 150 bin lira karşılığında Fenerbahçe'nin altyapısına transfer edildi.
Arda 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 19 Ağustos 2021 tarihinde de 16 yaş 174 günlükken Fenerbahçe A takımının formasını giydi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. 22 Ağustos'ta da ilk lig maçına Antalyaspor karşısına çıktı. İlk asistini de bu maçta yaptı.
Arda Güler, ilk 11'de yer bulamasa da oyuna girdiği anlardaki etkili futboluyla dikkatleri çekti. 8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.
Kısa sürede Avrupa devlerinin de gözü Arda Güler'e çevrildi. Transfer yarışında kazanan Real Madrid oldu. 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Fenerbahçe kulübü, Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.
Arda Güler Real Madrid'in önemli oyuncularından biri oldu. Real Madrid formasıyla ilk kupasını 14 Ocak 2024'te Real Madrid-Barcelona maçında İspanya Süper Kupası'nı kaldırarak aldı. Kulüpteki ilk golünü 10 Mart 2024 tarihinde Celta Vigo'ya karşı attı. 19 Mayıs'ta Villarreal'e karşı oynanan 4-4'lük beraberlikte iki gol attı ve Real Madrid tarihinde La Liga'da sadece 330 dakikada altı gol atan en hızlı oyuncu oldu. La Liga'da 2024 aralık ayının 'en iyi 23 yaş altı oyuncusu' seçildi.
Arda Güler, İspanyol devinde kendisini kabul ettirdi artık. İlk 11'de oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle geçen sezon Bayern Münih'e attığı 2 nefis golle adından söz ettirdi. Şimdi İngilizler de istiyor ama Real Madrid bırakmıyor.
A Milli Takımımızın da gözbebeği oldu Arda Güler. Daha uzun yıllar da öyle kalacak.
Arda Güler, Ankara doğumlu. Ama aslında Arda Güler bakın nereli? İlçenin gururu oldu.
Arda Güler'in annesi ve babası Bolu Mengenli. Dolayısıyla Arda Güler'in de memleketi Mengen. İlçede Arda Güler'in maçları büyük heyecanla izleniyor, Mengenliler gurur duyuyor. Türkiye'ye geldiğinde aile büyüklerini ziyaret etmeyi de unutmuyor.