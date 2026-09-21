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Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi

Süper Lig'de 8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar kötü haberi duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekerken Ahmet Çakar çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 2
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Ahmet Çakar, hakemlik bir durum olmadığını belirtirken Kadir Sağlam'ı beğenmediğini de sözlerine ekledi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 3
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Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu" derken sözlerine şöyle devam etti:

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 4
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Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı. Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 5
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Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı. Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 6
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KÖTÜ HABERİ VERDİ

Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı...

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 7
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'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 8
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Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 9
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Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 10
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Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 11
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Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 12
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Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 13
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İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi - Fotoğraf: 14
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Ahmet Çakar'ın Sabah'taki köşe yazısı gündem oldu.

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