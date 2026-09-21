Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası kötü haberi verdi

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Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu" derken sözlerine şöyle devam etti: