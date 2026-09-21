Hiç dikkat ettiniz mi? Uçak camlarındaki minik delik olmasaydı ne olurdu?!

Uçuş sırasında bir uçak penceresine daha yakından baktıysanız yüzeyinde küçük bir delik olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir.

İlk bakışta hasar veya kabin ekibine bildirilmesi gereken bir şey gibi görünebilir ancak önemli bir işlevi olan bir parçadır.

Yolcu uçaklarının pencereleri birden fazla katmandan oluşur ve tüm sistemin düzgün çalışmasını sağlayan bir boşluk bulunur.

Bu boşluk pencerenin iç katmanında yer alır ve ayrı ayrı katmanlar arasındaki basıncı düzenlemeye yarıyor.

Bu durum özellikle uçuş sırasında önemlidir çünkü uçağın dışındaki ve kabin içindeki basınçlar önemli ölçüde farklıdır. Uçak yüksek irtifalara çıktıkça dış hava basıncı düşerken yolcuların ve mürettebatın normal şekilde nefes alabilmesi için kabin basıncı korunur.

Bu farklılık nedeniyle pencereler yaz aylarında çok fazla basınca maruz kalır. Çok katmanlı yapıları yükü dağıtmaya yardımcı olurken, aradaki delik katmanlar arasındaki boşluktaki basıncın kademeli olarak eşitlenmesini sağlar.

Bu deliğin başka bir işlevi daha var: Pencere katmanları arasındaki boşlukta nem birikebilir ve yaz aylarındaki sıcaklık değişimleri yoğuşmaya yol açabilir. Bu açıklık hava akışına izin verir ve pencerenin buğulanma veya donma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Penceredeki delik, pencerenin tasarımının bir parçasıdır ve bu işlev için tasarlanmış bir katmanda yer almaktadır.