Çin pazarına yeni bir "dev" iniyor: Ona sadece SUV demek haksızlık!

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Doğrudan Rekabet: Yangwang U8L İle Hafiflik Mücadelesi

Tank 700 LWB’nin en dişli rakibi BYD grubuna ait Yangwang U8L.

Yangwang U8L, 5.400 mm gövde uzunluğuna ve donanıma göre 3.595 ile 3.639 kg arasında değişen bir ağırlığa sahip.

GWM Tank 700 LWB ise 3.396 - 3.479 kg ağırlık değerleriyle rakibine kıyasla belirgin şekilde daha hafif. Bu ağırlık avantajı, aktarma organları üzerindeki yükü azaltarak araca daha dinamik bir sürüş kalitesi, daha dengeli bir yol tutuşu ve daha yüksek verimlilik kazandırıyor.