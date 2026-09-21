Çin pazarına yeni bir "dev" iniyor: Ona sadece SUV demek haksızlık!
Pazara "Tank" gibi giren GWM Tank 700 LWB, rakibi BYD Yangwang U8L’e göre sunduğu hafiflik avantajı, 6 kişilik lüks kaptan koltuklu kabini ve 190 km elektrikli menziliyle Çin’in üst segment SUV pazarında dengeleri değiştiriyor.
Çin Pazarına Yeni Bir "Dev" İniyor
GWM (Great Wall Motor), lüks SUV segmentindeki iddiasını artırmak üzere Tank 700 LWB (Uzun Aks Mesafeli) modelini tanıttı. Adeta bir "tankı" andıran heybetli duruşu ve yüksek çekiş gücüyle öne çıkan bu model, Çin pazarındaki lüks ve büyük SUV rekabetine yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.
Boyutlar ve İki Kişilik Ekstra Kapasite
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) veritabanında yer alan bilgilere göre Tank 700 LWB; 5.445 mm uzunluğa ve 3.149 mm dingil mesafesine sahip.
Geleneksel Tank 700 modelinden 340 mm daha uzun olan bu versiyon, kabin içinde sunduğu 2+2+2 oturma düzeni ve orta sırada yer alan iki bağımsız kaptan koltuğu sayesinde toplam 6 kişilik lüks ve konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor.
Doğrudan Rekabet: Yangwang U8L İle Hafiflik Mücadelesi
Tank 700 LWB’nin en dişli rakibi BYD grubuna ait Yangwang U8L.
Yangwang U8L, 5.400 mm gövde uzunluğuna ve donanıma göre 3.595 ile 3.639 kg arasında değişen bir ağırlığa sahip.
GWM Tank 700 LWB ise 3.396 - 3.479 kg ağırlık değerleriyle rakibine kıyasla belirgin şekilde daha hafif. Bu ağırlık avantajı, aktarma organları üzerindeki yükü azaltarak araca daha dinamik bir sürüş kalitesi, daha dengeli bir yol tutuşu ve daha yüksek verimlilik kazandırıyor.
Çekme Kapasitesi ve Satış Grafiği
Aracın resmi verilere göre çekme kapasitesi 2.500 kg olarak açıklandı. Küçük kardeşi Tank 500’ün 3.000 kg’a kadar yük çekebildiği düşünüldüğünde, Tank 700 LWB için bu rakam biraz mütevazı kalıyor.
Öte yandan standart Tank 700 Hi4-T modelinin satış rakamları (Mayıs'ta 2.628, Haziran'da 2.515 ve Temmuz'da 2.003 adet) düşüş eğilimi gösteriyordu. GWM'nin bu uzun aks mesafeli (LWB) hamlesiyle pazardaki ilgiyi yeniden canlı tutmayı hedeflediği belirtiliyor.
Motor ve Performans Seçenekleri: Hibrit ve Güçlü V6
GWM Tank 700 LWB alıcılarına iki farklı motor seçeneği sunulacak:
PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit): 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motor, 59 kWh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Sistem, yaklaşık 190 kilometre sadece elektrikli sürüş menzili sunuyor.
3.0L Çift Turbo V6: Geleneksel güç arayanlar için geliştirilen bu ünite, 355 beygir güç ve 410 lb-ft (yaklaşık 556 Nm) tork üreterek zorlu yol şartlarında yüksek performans sağlıyor.
Sonuç ve Lüks Segment Değerlendirmesi
GWM Tank 700 LWB; genişleyen iç hacmi, hafifletilmiş mimarisi, zengin motor seçenekleri ve lüks kabin detaylarıyla Çin’in üst segment SUV pazarında dengeleri değiştirebilecek güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.