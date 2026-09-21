YENİ Parti Erdoğan’ın adaylığına kapıları kapattı: Bir daha cumhurbaşkanı olma ihtimali yok

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Erdoğan’ın Anayasa kapsamında iki dönemlik görev süresini doldurduğunu belirterek, yeniden aday olabilmesi için görev süresinin son döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Emre, bu karar için Anayasa'da öngörülen sayının 360 milletvekili olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın bu sayıya sahip olmadığını ifade etti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN 360 SAYISI YOK”

YENİ Parti Sözcüsü Emre, Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçilmesine yönelik açıklamaları eleştirerek şöyle konuştu:

“Adalet Bakanı'nın açıklaması hakikaten ibretlik, diyor ki ‘2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek.’ Anayasamıza göre Sayın Erdoğan'ın görevi süresi bitmiştir. İki dönemdir. Bunu fazlasıyla doldurmuştur. Görevi dolan bir cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabilmesi için görevinin son döneminde Meclis tarafından erken seçim kararı alınması gerekir. Bunun için de Anayasa’daki gerekli sayı 360’tır. Bugün Cumhur İttifakı 360 sayısına haiz olmadığına göre, Genel Başkanımızın; ‘Yarı süresi geçinceye kadar erken seçim kısmında Meclis karar almak oy veririz. Yoksa döneminin bir daha uzama ihtimaline asla kapıyı açmayız’ şeklinde bir açıklaması olmuştu. Cumhur İttifakı'nın 360 sayısı yok. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de bir daha cumhurbaşkanı olma ihtimali yok.”

“150 YILLIK SANDIK KÜLTÜRÜNÜ SİZE YEDİRMEZ”

Emre, Türkiye'deki seçimlere ilişkin değerlendirmesinde ise bazı gelişmelerin seçimleri “formalite haline dönüştürüp otoriter rejimin kurumsallaşmasına yönelik bir hazırlık ve çalışmalar” olduğunu ifade etti.

Emre, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Türkiye'ye açık cezaevine çevirseniz de bu millet 150 yıllık sandık kültürünü size vermez, bundan vazgeçmez, bunu size yedirmez. O sandık milletin önüne geldiğinde ponzi sistemiyle vatandaşı soyanların, çiftçiyi, emekliyi, esnafı perişan edenlerin iktidarı son bulacak. YENİ Parti, milletimizle birlikte bu ülkeye yakışan en başarılı iktidarı kuracak. (ANKA)