Erdoğan'ın adaylığı için bir hafta yetermiş! AKP'li Ali İhsan Yavuz açıkladı

2019'daki İBB seçimlerinde 'Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu' sözleri ile hatırlanan AKP'li Ali İhsan Yavuz, Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın '1 hafta ile' yeniden aday olabileceğini söyledi. Yavuz, "Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

BİR HAFTA ÖNE ALINMASI YETERLİ

Seçimlerin normal şartlarda Mayıs 2028’de yapılacağını belirten Yavuz, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesini istediklerini açıkladı.

Yavuz, "Seçimler normal zamanda olacaksa kanun gereği Mayıs 2028'de olacak. Ama biz Meclis'in seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz. Çünkü Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Çok net söylüyorum bu bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı." dedi.

360 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKİYOR

Erdoğan’ın seçimin zamanında yapılacağını defalarca açıkladığını hatırlatan Yavuz, seçim tarihinin kısa bir süre öne çekilmesiyle yeniden adaylığın önünün açılacağını savundu.

Yavuz, "Dolayısıyla vaktinden kısa bir süre önce seçim yenileme kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz. Ama onun için acelemiz yok. Biz iş yapma zamanında işlerimizi yapalım. Seçim tarihi mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum." diye konuştu.

SÜREÇ AÇIKLAMASI

Yavuz, ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdıkları İmralı Süreci'nde hem Meclis’te hem de toplumda geniş destek bulunduğunu söyledi.

Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı ve Devlet Bahçeli Bey'in de kararlılığıyla bu süreç işliyor. Bu sürecin salimen neticelenmesi adına dualarımızı ve desteklerimizi devam ettirelim. Hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. İcraatlar peş peşe devam ediyor. Ümitsiz olmak için hiçbir neden yok. Son derece ümitvar olmanız için de neden çok." ifadelerini kullandı.