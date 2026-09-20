Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun adaylığı sorusu: Tek kelimeyle yanıtladı

Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi yaşamındaki kararlar ve yaptığı hatalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HATALARIMDAN DOLAYI ÖZÜR DE DİLEDİM'

Her siyasetçinin hata yapabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapmak alışkanlık haline gelebilir.

Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim."

Parti içinde itiraz kültürünün bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, MYK'de ve parti içerisinde farklı görüşlerin dile getirildiğini, ardından ortak bir karar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI SORUSU

Kılıçdaroğlu, "Bunu keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı?" sorusuna, "Çok önemli bir kararım yok" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kendisine, "İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusu soruldu; bu soruya "Yok. Hayır, hayır" şeklinde yanıt verdi.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI

Altılı Masa'nın kurulmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Önemli kararlarda tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela ben az önce söyledim, Altılı Masa'nın kurulması dolayısıyla ama doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim" dedi.

(ANKA)