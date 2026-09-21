Emekliye seyyanen zam müjdesi komisyondan geçti: Kaç lira alacakları belli oldu

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağına yönelik beklentiler artarken, gözler Anayasa Mahkemesi'ndeki başvuru sürecine çevrildi. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle açılan davalarda yeni bir usul aşaması kaydedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ DOSYALARI BİRLEŞTİRDİ

24 Saat gazetesinin haberine göre Anayasa Mahkemesi, 6 Ağustos 2026 tarihinde aynı konuya ilişkin ikinci bireysel başvurunun daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Hukuki sürecin temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde yansıtılmaması yer alıyor. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvurunun ardından, Anayasa Mahkemesi’nde benzer içerikteki ikinci başvuru da aynı dosyaya eklendi.

ZAM OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR AMA...

Karar sosyal medyada gündem olurken, milyonlarca emekli zam müjdesi olarak haberi aldı. Bu gelişme, emekli maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapılacağına ilişkin nihai bir karar olarak değerlendirilmiyor.

Uzmanlar, bu adımın yalnızca bir usul kararı olduğunu, başvurunun esasına ilişkin nihai bir hüküm verilmediğini ve doğrudan zam ya da geriye dönük toplu ödeme sonucu çıkarılamayacağını vurguluyor.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, Sözcü'de yer alan habere göre başvurunun kabul edilebilir bulunmasının ardından dosyanın artık esas yönünden inceleneceğini belirtti.

"ZAM UMUDUMUZ ARTIK ÇOK DAHA YÜKSEK"

Gündoğan, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM umudu tamamen bitmiş olacak, AYM kapısı kapanacaktı. Bu karar, esas karar için de olumlu sinyal niteliğinde. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” dedi.

Gündoğan, 39 aydır devam eden süreç nedeniyle memur emeklilerinin her ay yaklaşık 25 bin lira daha düşük emekli aylığı aldığını, bugüne kadar oluşan toplam kaybın ise 1 milyon lirayı aştığını belirtti. Bu süreçte aralarında 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşunun bulunduğu emekli örgütleri, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmaya hazırlanırken; Ankara’ya gelemeyen emekliler ise aynı gün bulundukları illerde eylem düzenleyeceğini duyurdu. 25 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Anayasa Mahkemesi önünde yapılacak açıklamaya davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in de katılacağı açıklandı.