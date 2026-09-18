Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici'den hükümete net bir uyarı geldi. Memur emeklilerinin aktif çalışanlara verilen seyyanen zamdan mahrum bırakılmasının büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan Öğretici, oluşan devasa maddi kayba dikkat çekti.

"SEYYANEN ZAM LÜTUF DEĞİLDİR"

Yıllarca devlete hizmet eden ve kamu yükünü omuzlayan emeklilerin bu tablosunun kabul edilemez olduğunu öne süren Mehmet Alper Öğretici, geçmiş dönem kayıplarının acilen telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan rakamın ciddiyetine dikkat çeken Öğretici, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 623 bin 805 lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları eksiksiz giderilmelidir."

Maaşlar arasındaki makasın açılması ve seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nedeniyle çalışanların emeklilik hakkı kazansalar bile görevde kalmayı tercih ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun çalışma barışını da zedelediği ifade edildi. Konfederasyon, acil bir yasal düzenleme ile bu eşitsizliğin giderilmesi ve hak edilen tutarların hesaplara yatırılması çağrısını yineledi.

Memurlara vaat edilen seyyanen zam yapılırsa hesaplara 623 bin TL yatacak.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, unvan, kadro, derece veya maaş oranına bakılmaksızın, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit miktar ve net bir rakam olarak yapılan zam türü.

Yüzdesel artışlardan (örneğin %10 veya %20 gibi) farklı olarak, seyyanen artışlarda herkesin maaşına oransal yerine doğrudan sabit bir para eklenir. Bu yöntem genellikle düşük maaş alanlar ile yüksek maaş alanlar arasındaki gelir makasını daraltmak ve enflasyon karşısında ezilen sabit gelirlileri korumak amacıyla uygulanır.