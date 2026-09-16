Son dakika | Şimşek'ten emekli ve memur maaşı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında konuşan Şimşek Orta Vadeli Program'da hedeflerin tutmadığı şeklinde bir algının doğru olmadığını söyledi.

Şimşek "OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası." dedi.

Süreçte Ortadoğu'da yaşanan savaşın ekonomiyi etkilediğini belirtti.

Enflasyonda hedeflenen düşüşün yakalanmamasına ilişkin Şimşek şunları söyledi:

- Net olan enflasyon hedefi, savaşın elbetteki etkisi var ama, demek ki öngörülenden daha büyük bir atalet var, yapışkanlık var.

- Böyle nispeten enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde kur mutlaka bir miktar değer kaybediyor.

- 2023 öncesinde, belli ki orada ciddi bir kemikleşme, atalet var, özellikle hizmetlerde.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON YÜZDE 20-22 CİVARINDA OLURDU"

- Özetle enflasyon bu sene, savaş etkisini arındırdığımızda, enflasyon, çok büyük ihtimalle yüzde 20-22 civarında olurdu.

- Dolayısıyla enflasyon artış oranında ciddi bir yavaşlama var, bu da programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece başlangıçta ön gördüğümüz zaman çerçevesi biraz daha uzayacak.

MEMUR VE EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak.

AYRINTILAR GELİYOR...