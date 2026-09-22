Şafak sökerken ormanın kalbinden çıktı: Kızıl geyik doğal ortamında görüntülendi

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Sonbahar aylarında başlayan ve literatürde böğürme (rutting) dönemi olarak adlandırılan üreme sürecinde erkek geyikler, rakiplerine gözdağı vermek ve dişilere yerini bildirmek için kilometrelerce öteden duyulan derin sesler çıkarıyor. Bu ses dalgaları, dağ yamaçlarında doğal bir yankı oluşturuyor.