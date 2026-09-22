Şafak sökerken ormanın kalbinden çıktı: Kızıl geyik doğal ortamında görüntülendi
Uludağ'ın eteklerinde, İnegöl-Bilecik hattındaki ormanlarda üreme dönemindeki bir kızıl geyik görüntülendi. Şafak vaktinde otlanırken kaydedilen büyüleyici anlar, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.
Uludağ'ın doğu uzantısında yer alan İnegöl ile Bilecik sınır hattındaki yoğun ormanlık arazide, heybetli boynuzlarıyla dikkat çeken bir kızıl geyik sabahın ilk ışıklarında görüntülendi.
Geniş yayılım gösteren en yaygın türler arasında bulunan kızıl geyik, şafak vaktinin dinginliğinde besin arayışına çıkarak yeşil örtünün arasında sessiz adımlarla dolaştı.
Gündüz saatlerinde yırtıcılardan korunmak için kuytu alanlara çekilen kızıl geyikler, daha çok alacakaranlık ve sabahın erken saatlerinde dolaşarak orman tabanındaki taze otlarla besleniyor.
Bölgedeki yaban hayatı varlığını gözler önüne seren bu anlar, türün sonbahar üreme dönemine denk gelmesi nedeniyle ekolojik açıdan büyük önem taşıyor.
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre kızıl geyikler (Cervus elaphus), Avrupa bizonu ve sığın geyiğinden sonra Avrupa ile Anadolu coğrafyasının en büyük üçüncü kara memelisi sayılıyor. Yetişkin bir erkek bireyin ağırlığı doğada 240 kilogramı rahatlıkla aşabiliyor.
Sonbahar aylarında başlayan ve literatürde böğürme (rutting) dönemi olarak adlandırılan üreme sürecinde erkek geyikler, rakiplerine gözdağı vermek ve dişilere yerini bildirmek için kilometrelerce öteden duyulan derin sesler çıkarıyor. Bu ses dalgaları, dağ yamaçlarında doğal bir yankı oluşturuyor.
Uluslararası memeli bilimi yayınlarında aktarılan verilere göre, erkek geyiklerin başındaki devasa boynuzlar kemik dokudan oluşuyor ve her yıl ilkbaharda dökülerek 120 ila 150 gün gibi rekor bir sürede tamamen yeniden uzuyor. Büyüme evresinde kadife adı verilen damarlı özel bir deri tabakası kemiği hızla besliyor.
Orman ekosisteminde doğal çim biçme makinesi ve budayıcı görevi üstlenen kızıl geyikler, çalıları ve dip dalları tüketerek orman tabanındaki ışık geçirgenliğini doğrudan dengeliyor. Bu beslenme döngüsü, topraktaki küçük bitki türlerinin güneş almasını sağlayarak biyoçeşitliliği artırıyor.
Dört bölmeli karmaşık bir mide sistemine sahip olan bu iri otoburlar, kış mevsimi yaklaştığında sert ağaç kabuklarını, likenleri ve meşe palamutlarını sindirerek çetin hava koşullarında hayatta kalmayı başarıyor.
Türkiye'deki kızıl geyik popülasyonu, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney dağları ve Toroslar hattında kümelenen koruma sahaları sayesinde varlığını koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile akademisyenlerin yürüttüğü özel rehabilitasyon ve fotokapan projeleri, türün yok olmasının önüne geçiyor.
İnegöl ile Bilecik arasındaki bakir dağ hatlarında kaydedilen bu kareler, bölgedeki ekolojik koridorun ve orman ekosisteminin bütünlüğünü halen koruduğunu açıkça kanıtlıyor. Doğanın heybetli sakinleri, Uludağ eteklerinde sessizce iz bırakmayı sürdürüyor.
(AA)