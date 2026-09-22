Son Dakika | Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında av tüfeği ile ateş açıldı. Manisa Valiliği, olaydan 8 kişinin yaralandığını ve sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Yaralıların tamamı öğrenci. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi.

Valilik 8 kişinin yaralı olduğunu belirtse de NTV yaralı öğrencileri şöyle aktardı:

16 yaşındaki I.O (Hayati tehlikesi var) 16 yaşındaki B.S. (Hayati tehlikesi var) 16 yaşındaki K.F.Y (Saçma yarası var) 15 yaşındaki H.E.B (Saçma yarası var) 17 yaşındaki K.B. (Saçma yarası var) 17 yaşındaki A.G. (Saçma yarası var) 16 yaşındaki B.T. (Saçma yarası var) 16 yaşındaki M.K. (Saçma yarası var) 16 yaşındaki N.M. (Saçma yarası var) 14 yaşındaki R.D. (Saçma yarası var)

OLAY SAAT 07.59’DA MEYDANA GELDİ

Olay, 22 Eylül sabahı saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde meydana geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olaydan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği ve saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Manisa Valiliği olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.

Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.”

ELİNDE TÜFEKLE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin olayın ardından elinde tüfekle yürüdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İLK BİLGİLERİ DİNÇER GÖKÇE AKTARDI

Halk TV’den Dinçer Gökçe, valiliğin açıklamasından önce ulaşılan ilk bilgileri şöyle aktardı:

“Okul yolunda, yani okulun hemen önünde bir yol var. Öğrenciler okula gitmeye çalışıyorlar tabii kalabalık haliyle öğrenciler. Ve orada bir kişi rastgele bu öğrencilerin olduğu noktaya doğru ateş açıyor. Öğrencinin yaralı olduğu bilgisi bizde mevcut.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bu kişinin, tabii saldırganın öğrenci mi, dışarıdan biri mi o henüz net değil. Görgü tanıkları var, görgü tanıklarının da emniyete götürüldüğü yönünde bilgi söz konusu.”

RTÜK’TEN YAYIN UYARISI

RTÜK, saldırıya ilişkin yayınlarda yalnızca resmî açıklamaların esas alınmasını istedi. Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırı elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır

Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir

Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"