Fırtınanın kopup yağışların başlayacağı saat belli oldu! Meteoroloji 'devamı var' dedi

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte beklenen hava değişimi başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22-26 Eylül tarihlerini kapsayan tahmin haritalarında, bugün özellikle batı kesimlerde başlayacak yağışların gün içerisinde birçok bölgeye yayılacağı görülüyor.

MGM'nin tahminlerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan gelen yağışlı sistem etkisini artıracak. Yağışların bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ İÇİN SAAT VERİLDİ

MGM'nin 22 Eylül Salı günü için hazırladığı haritalarda, sabah saatlerinde özellikle Marmara'nın batısı ve çevresinde yağışlı hava görülüyor. 12.00-18.00 saatlerini kapsayan öğle bölümünde ise yağış alanı genişliyor.

Haritada Marmara'nın büyük bölümü, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede gök gürültülü sağanak işaretleri yer alıyor. Akşam saatlerinde de batı ve kuzeybatı kesimlerde yağışların devam etmesi bekleniyor.

23 Eylül Çarşamba günü için hazırlanan haritada ise yağışların özellikle Marmara'nın kuzeybatısında sürmesi beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

SOĞUK HAVA YOLDA

Hava Forum da sosyal medya paylaşımında İstanbul için beklenen değişime dikkat çekti. "İstanbul vakit geldi. İşte o gün geldi" ifadelerini kullanan Hava Forum, sezonun ilk soğuk havasının etkili olacağını belirterek vatandaşlara mini şemsiye ve trençkotlarını hazırlamaları çağrısı yaptı.

Paylaşımda, "Salı ve özellikle çarşamba tam bir sonbahar modunda olacağız. Çarşamba trençkotunuzu giyin mini şemsiyenizi açın, soğukta dolaşın, 16°. Mis!" ifadelerine yer verildi.

ÇARŞAMBA 'KIŞ GELDİ' DENECEK

Soğuk hava öncesinde yaşanan ılık ve basık havanın normal olduğu belirtildi. Paylaşımda, "Soğuk hava öncesi şu an yaşanan ılık ve basık hava normal. Soğuk öncesi bu baskı normal, soğukçular panik yapmasın. Soğuk havamız yolda, sorun yok" denildi.

Özellikle çarşamba gününe dikkat çekerek, "Çarşamba 'bu ne ya kış geldi' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Dünkü tahminlerde de Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının hafta ortasında Türkiye genelinde sıcaklıkları düşüreceği ve havayı belirgin şekilde değiştireceği belirtilmişti. MGM'nin yeni haritaları, beklenen yağışlı ve serin havanın bugün başlayıp çarşamba günü de etkisini sürdüreceğine işaret ediyor.