Hacıosmanoğlu rest çekti: Beşiktaş ve Trabzonspor'u çıldırtacak karar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takımlara rest çekti. Beşiktaş ve Trabzonspor'u çıldırtacak bir karara imza attı.
Süper Lig'de, son dönemde hakem kararları tartışılırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun sert açıklamalara karşı önlem alabilmek adına yeni bir adım atacağı iddia edildi.
HT Spor’un haberine göre; TFF, özellikle maçlardan önce ve sonra hakemler, Merkez Hakem Kurulu ve federasyon hakkında yapılan suçlamalar ve “Bu lig bitmez” benzeri söylemlere karşı kulüplere büyük yaptırımlar getireceği öğrenildi.
Yeni uygulanacak sistemde İngiltere’de uygulanan disiplin modelinin kullanılacağı belirtildi. Buna göre mevcut para cezalarının daha caydırıcı hale getirilmesi ve ihlalin tekrarına göre cezaların kademeli bir şekilde artırılması bekleniyor.
Yeni uygulamayla birlikte kulüp yöneticileri ve futbol paydaşlarının açıklamalarına yönelik yaptırımların yalnızca maddi cezalarla sınırlı tutulmayarak daha kapsamlı ve radikal tedbirlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
HT Spor'un haberine göre, para cezalarıyla beraber hak mahrumiyeti cezalarının daha sert bir şekilde uygulanabileceği söylendi. Bu adımla birlikte yüksek para cezalarının tek başına caydırıcı olmadığı yönündeki eleştirilerin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Son iki haftadır Beşiktaş başkanı Serdal Adalı olmak üzere Amed Spor başkanı Nahit Eren, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin hakem yönetiminden şikayetçi olduklarını belirtmişlerdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "MHK Başkanına sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı devam etmesinden yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek, gözlerinde bir sıkıntı mı var, başka bir durum mu var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya böyle bir pozisyon, VAR olmasa kırmızı kart değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya, yazıktır, günahtır." şeklinde konuştu.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin "Oyunumuzu ve skorumuzu etkileyen hakem kararları oldu. Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Kendi özeleştirimizi yaparak ilerliyoruz. O taraf Türk futbolunun kanayan yarası. Önümüzdeki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal "8-0 biten bir maçın ardından hakemle ilgili konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim aleyhimize de lehimize de olsa hakemler gördüklerini çalsınlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Geçmişte oynadığımız iki maçta verilmeyen penaltılarımız ve orada kaybettiğimiz 4 puan var. Bugün o 4 puanımız olsaydı lig lideriydik ama kimse bunları konuşmuyor" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani! Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar" diyerek TFF'ye ve MHK'ye sitemini belli etti.