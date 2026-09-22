Emeklilerin hesabına koşulsuz 15 bin TL yatacak

Milyonlarca emeklinin hesabına koşulsuz 15 bin TL nakit ödeme yapılacağı açıklandı. Söz konusu ödemeye ilişkin şartlar ve ödeme planı netleşti. Hak sahipleri için başvuru sürecinin detayları açıklandı.

EMEKLİYE KOŞULSUZ 15 BİN TL NAKİT ÖDEME

Müşteri portföyünü genişletmek isteyen Akbank Eylül ayına özel duyurduğu yeni paket emekliler arasında büyük ilgi gördü. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan yeni dönem kampanyasında, maaşını Akbank’a taşıyan vatandaşlara koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Belirlenen ek koşulları yerine getiren emekliler ise 15.000 TL’ye varan chip-para kazanarak toplamda 30.000 TL’ye ulaşan finansal avantajdan yararlanabiliyor.

Maaş adımlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemelerinde, aylık net geliri 9.999 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasındakilere ise 12.500 TL ödeme yapılıyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan hak sahipleri 15.000 TL nakit promosyon almaya hak kazanırken, sunulan ek chip-para koşullarını da yerine getirmeleri halinde toplam avantaj tutarını 30 bin TL seviyesine çıkarabiliyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 16-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulaması üzerinden müşteri olması ve SGK emekli maaş taşıma başvurusunu tamamlaması gerekiyor.