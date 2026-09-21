Suudi petrol devi Türkiye'de gezmeye başladı: Tabelalar her an değişebilir

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji ve akaryakıt alanında çok yönlü yeni bir iş birliği ve devir süreci hız kazandı.

PETROL SEKTÖRÜNDE DE ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ

Akaryakıt ve petrol sektöründe Suudi sermayesinin domine ettiği ortaklık görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en büyük enerji devlerinden biri olan Saudi Aramco, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ile ortaklık kurmak üzere masada yer alıyor.

İZMİR'DEKİ TESİSLERİ GEZDİLER

ANKA'nın haberine göre Saudi Aramco yöneticilerinin Güzel Enerji’ye ait İzmir Aliağa’daki tesisleri bizzat ziyaret ettiği, ayrıca Samsun ve Gebze’deki kritik depolama tesislerini de yerinde incelediği belirtildi.

TABELALAR SATIŞLA DEĞİŞEBİLİR

TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarını bünyesinde barındıran Güzel Enerji ile Saudi Aramco arasındaki ortaklık müzakerelerinin birkaç ay içinde sonuçlanması ve resmi anlaşma aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, "Ortaklık görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığı duyumunu alıyoruz. Bu görüşmelerle ilgili birkaç aya kadar bir açıklama yapılabilir" bilgisini paylaştı.

Satış gerçekleşirse, Armaco tablelardaki ismi değiştirme hakkına sahip.

GÜZEL ENERJİ’NİN TERMİNAL VE DEPOLAMA KAPASİTELERİ

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Güzel Enerji’nin sahip olduğu stratejik akaryakıt ve LPG terminalleri ile kapasiteleri şu yapıdan oluşuyor:

Gebze Terminali: 104.813 metreküp depolama kapasitesi ve 42.000 DWT iskele kapasitesi.

Aliağa Terminali: 123.144 metreküp depolama kapasitesi ve 100.000 DWT iskele kapasitesi.

Aliağa LPG Terminali: 5.720 metreküp depolama kapasitesi.

Bunun yanı sıra Güzel Enerji, Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile birlikte Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin (SADAŞ) de yarı yarıya hissedarı konumunda bulunuyor.

GES İÇİN DE DEVREDELER

Öte yandan Karaman ve Sivas illerinde her biri 1.000’er megavattan oluşacak toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş santrali (GES) yatırımı için Suudi Arabistan devreye giriyor.

Devlet kurumu olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), bu santrallerde üretilecek elektriği tam 30 yıl boyunca euro/cent cinsinden satın almayı taahhüt etti. Gerçekleştirilecek yatırım; gümrük vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil olmak üzere ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan tamamen muaf tutulacak.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti devleti, tesislerin kurulacağı arazilerle ilgili tüm kamulaştırma ve idari işlemleri eksiksiz yerine getirecek ve bu arazileri yatırımı yapacak olan Suudi şirketine hazır halde kiralayacak.