İstanbul'da Üsküdar'ın ardından bir belediye daha AKP'ye geçebilir! Seçim öncesi kritik dağılım

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk'un istifa etmesinin ardından bugün Adalar Belediyesi'nde seçim yapılacaktı. Ancak YENİ Parti ve CHP'nin kararı ile bu sabah yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, gerekli üye yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Seçim 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi.

Adalar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçiminde yönetimin AKP'ye geçme olasılığı var. Gözler Adalar Belediyesi’ndeki sandalye dağılımına çevrildi. Çünkü meclisteki aritmetik hayli kritik.

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat haliz hazırda tutuklu.

Üç meclis üyesi ise görevden uzaklaştırılmış olduğu için oy hakkı yok.

Bu durumda belediye meclisinde sadece 7 üye var.

Bu üyelerden 5'i CHP'li 2'si AKP'li.

2 CHP'LİNİN AKP ADAYINA OY VERECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre 5 CHP'liden 2'si AKP'nin adayına oy verecek. Bu senaryoda ise 4 AKP'li, 3 CHP'li üye kalmış oluyor.

PLAN: YEDEK ÜYE İLE KURAYA TAŞIMAK

Muhalefetin planı ise tutuklu meclis üyesinin istifasını kabul etmesinin ardından yedek üyenin meclise girmesiyle oyları 4-4’e getirmek. Bu durumda da oylama 4-4 oluyor. Böylesi senaryoda da yeni başkan vekili kura ile belirlenecek.